TeamViewer gehört zu den Profiteuren der Corona-Krise – technologieaffine Anleger können das aktuelle Kursniveau zum defensiven Einstieg mit Discount nutzen.

Erst im September 2019 ging die schwäbische TeamViewer AG (DE000A2YN900) an die Börse, Mitte Oktober 2020 macht der Finanzinvestor Permira zum dritten Mal Kasse, verkauft Aktien im Wert von 930 Mio. Euro an institutionelle Investoren und hält jetzt noch 28 Prozent der Anteile. Kam bereits diese Nachricht an der Börse nicht gut an, geriet die Aktie Ende Oktober in den weltweiten Abwärtssog der Technologiewerte und handelt nunmehr mit 36,50 Euro auf dem Niveau von Ende März / Anfang April. Wer bei diesen Kursen einen defensiven Einstieg wagen möchte, setzt auf ein Discount-Zertifikat mit Sicherheitspuffer und profitiert durch die hohen Volatilitäten von attraktiven Seitwärtsrenditen.

Discount-Strategien Dezember 2020