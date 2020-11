Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Prognose von Aurora Energy Research: Bis 2050 dürfte sich die Nachfrage nachWasserstoff auf 2.500 TWh pro Jahr verachtfachen - entsprechend einem Umsatzvon mehr als 120 Mrd. Euro- Mit seiner ehrgeizigen Wasserstoffstrategie und wachsenden Solar- undWindkapazitäten entwickelt sich Deutschland im Europavergleich zumattraktivsten Markt für Investitionen, vor allem in "grünen Wasserstoff"- Großbritannien, die Niederlande und Norwegen sind attraktive Standorte für"blauen Wasserstoff", da sie selbst Erdgas produzieren und günstigeVoraussetzungen für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung haben- Vorstellung weiterer Ergebnisse bei einem Webinar (https://auroraer.us18.list-manage.com/track/click?u=a373cfddf3fde53328c2f43f8&id=b68f786d49&e=d89d63bbd7)am heutigen Dienstag, 03.11.2020, 16:00 Uhr (bitte um Anmeldung (https://auroraenergyresearch.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=auroraenergyresearch&service=6&rnd=0.047970286513878135&main_url=https%3A%2F%2Fauroraenergyresearch.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004069ed9540547ecce1c577a8650377030c96b0b8a57b23824d3b2bfa937168de8%26siteurl%3Dauroraenergyresearch%26confViewID%3D175619563980857317%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATeMTMg8Zdz5urPk9_vbUybOzZ53UacRR4GYfdxbQv5AQ2%26) )Europa hat sich das Ziel gesetzt, seine Wirtschaft bis 2050 zu dekarbonisieren.Wasserstoff dürfte zum Erreichen dieses Netto-Null-Ziels eine wichtige Rollespielen, insbesondere in Sektoren, die anders nur schwer oder gar nicht zudekarbonisieren sind. Dazu gehören bestimmte Aktivitäten in der Industrie, etwadie Stahlherstellung oder Bereiche der Chemieindustrie, aber auch Teile desWärmemarkts und des Transportsektors.Die Energiemarktexperten von Aurora Energy Research haben in einer europaweitenStudie den Wasserstoffmarkt analysiert und seine Entwicklung bis 2050modelliert. Demnach dürfte der Bedarf an Wasserstoff in Europa bis 2050 auf 2500Terrawattstunden (TWh) pro Jahr steigen, das wäre achtmal so viel wie heute undfast so groß wie das derzeitige europäische Stromsystem. "Daraus ergibt sich einMarktvolumen mit einem Umsatz von 120 Milliarden Euro pro Jahr", sagt AlexanderEsser, Energiemarktexperte von Aurora Energy Research. "Dementsprechend groß istdas Potenzial für weitere Investitionen."Industrieller Bedarf wird sich mehr als verdoppelnHeute wird Wasserstoff in größerem Umfang praktisch ausschließlich in derIndustrie verwendet, vor allem in der Ammoniakproduktion und in Raffinerien.