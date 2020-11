AV-Comparatives eröffnet neues Cybersecurity-Test-Center in Austin, Texas

INNSBRUCK, Österreich und AUSTIN, Texas, 3. November 2020 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, der weltweit führende Anbieter von Endpoint-Security-Tests, freut sich, die Erweiterung seines Testportfolios in einem neuen Cloud-Security-Testlabor in Austin, Texas, bekannt zu geben.

„Wir freuen uns über die Erweiterung unseres Testlabors in die USA", sagt Peter Stelzhammer, Co-Founder von AV-Comparatives. „Das neue Labor ermöglicht es uns, das Know-how von erfahrenen Cybersecurity Experten in den USA zu nutzen. Mit der Erweiterung stärken wir unsere Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten und bieten gleichzeitig ein breiteres Testprogramm von Cybersecurity-Lösungen an."

Da immer mehr Unternehmen im Covid-19-Zeitalter auf Cloud-Services migrieren, wird Cloud-Sicherheit immer wichtiger. Es ist unerlässlich, dass Unternehmen cloudbasierte Securitysolutions implementieren, konfigurieren und verwalten, um den Schutz der Anwendungen und Daten zu gewährleisten.

AV-Comparatives unterstützet Unternehmen bei der Analyse und Bewertung von Cloud-Sicherheitslösungen. Es wird das Vakuum, das derzeit im Angebot von cloudbasierten Security Tests besteht, schließen. AV-Comparatives schließt damit diese kritische Lücke und verbessert so die Dienstleistungen für Unternehmen und Cybersecurity-Anbieter.

Zertifizierte unabhängige Tests

AV-Comparatives ist im Bereich der unabhängigen Anti-Viren Softwaretest nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Dies garantiert seine Neutralität und Unabhängigkeit. AV-C ist auch ein EICAR-zertifiziertes "Trusted Testing Institute".

„Bei AV-Comparatives haben wir über 20 Jahre Erfahrung im Testen von Cybersecurity-Lösungen. Wir glauben, dass wir durch die Kombination unseres bestehenden Labors in Innsbruck und unseres Know-Hows mit Hilfe des neuen Labors und seiner Experten in Austin Unternehmen und Organisationen helfen können, noch detaillierte Informationen für die Auswahl der Cybersicherheitsprodukte zu treffen", sagt Andreas Clementi, co-founder von AV-Comparativres

Neu vorgestellte Test

Basierend auf Rückmeldungen von Unternehmen, Organisationen, führenden Analysten, Branchenexperten und Cybersecurity-Entscheidern werden sich die Experten des neuen Cloud-Testlabors auf die folgenden Bereiche der Cybersecurity-Lösungsvalidierung konzentrieren: