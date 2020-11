Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

US Wahlen Trump vs. Biden wer wird Präsident? Heute Nacht steht die entscheidende US Wahl an. Wir behaupten die Umfragewerte sind gefälscht und es wird mehr als knapp werden, meine Sicht auf die Dinge in folgendem Video!