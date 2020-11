Berlin (ots) -



- Aufgrund der Coronakrise sinken die CO2-Emissionen - doch die langfristigen

Klimaschutzziele bleiben eine große Herausforderung

- Fortschritte bei erneuerbaren Energien und Speichertechnologien erhöhen den

Anteil Erneuerbarer am Strommix. Da gleichzeitig planbare

Erzeugungskapazitäten abgeschaltet werden, kann die Netzstabilität gefährdet

sein

- Die großen Öl- und Gaskonzerne geben dem Druck nach: Sie diversifizieren ihr

Geschäft und verpflichten sich zu Klimaneutralität



Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) hat heute die 22. Ausgabe des

jährlichen World Energy Markets Observatory (WEMO)

(http://www.capgemini.com/wemo) veröffentlicht. Die Studie wurde in

Zusammenarbeit mit De Pardieu Brocas Maffei (http://www.de-pardieu.com/) , Vaasa

ETT (http://www.vaasaett.com/) und Enerdata (https://www.enerdata.net/)

erstellt.





Die diesjährige Ausgabe des WEMO reflektiert zwei Entwicklungen: einerseits ausdem Jahr 2019 die Fortsetzung vorheriger Trends im Bereich der Energiewende -den Fortschritt bei erneuerbaren Energien, Speichertechnologien und hinsichtlichdes Klimawandels sowie die Veränderung der Energiemärkte; andererseits dietiefgreifenden Auswirkungen von COVID-19 auf die Branche im Jahr 2020. Siedefinieren die Ausgangsbasis neu und schaffen eine sogenannte neue Normalität.Klimaschutzziele bleiben eine große HerausforderungAngesichts der Akühlung des weltweiten Wirtschaftswachstums bereits im Jahr 2019lag das BIP-Wachstum der G20-Länder um 0,8 Prozentpunkte unter dem desVorjahres. Die Energienachfrage stieg um lediglich 0,7 Prozent - gegenüber einemPlus von 2,2 Prozent im Jahr 2018. Während die globalen CO2-Emissionen im Jahr2019 um weitere 0,6 Prozent anstiegen (auf den höchsten jemals erreichten Wert),sanken sie in der EU - am stärksten in Deutschland, um 6,5 Prozent. Diesentspricht einem Drittel der EU-weiten Reduktionen, doch Deutschland istweiterhin der größte Emittent in Europa. Im Energiesektor weltweit gingen dieEmissionen um 0,4 Prozent zurück. Das ist auf eine Kombination verschiedenerFaktoren zurückzuführen, darunter eine Verlagerung von Kohle zu Gas, dasWachstum der erneuerbaren Energien und Verbesserungen der Energieeffizienz.Im Jahr 2020 hat der beträchtliche Verbrauchsrückgang aufgrund von COVID-19 zurgrößten Reduzierung der Treibhausgasemissionen seit dem Zweiten Weltkrieggeführt. Die Emissionen werden im Gesamtjahr 2020 aufgrund vonMobilitätseinschränkungen und einer starken wirtschaftlichen Abkühlung gegenüber2019 um schätzungsweise 7 bis 8 Prozent zurückgehen, in Deutschland um 11Prozent.Doch die Emissionswerte des Jahres 2020 sind vor allem Ausdruck situativer