München (ots) - Hohe Baukosten, mangelndes Bauland und strenge Bauvorschriften

sind laut Umfrage Haupthindernisse für den Bau von Wohnraum



Zwei Drittel der Deutschen (66 Prozent) sind der Meinung, dass Hindernisse beim

Bauen durch die Corona-Krise zugenommen haben. Das zeigt eine repräsentative

Statista-Umfrage unter 1.000 Teilnehmern im Auftrag von Interhyp, Deutschlands

größtem Vermittler privater Baufinanzierungen. Zu den größten Hindernissen beim

Bau von Wohnraum zählen nach Meinung der Befragten hohe Baukosten (72 Prozent),

nicht ausreichend Bauland (53 Prozent) und zu strenge Bauvorschriften (43

Prozent). Kurz vor der Corona-Krise hatte Interhyp schon einmal nach den größten

Bauhindernissen gefragt. Damals hatten mit 68 Prozent etwas weniger Menschen die

hohen Baukosten beklagt, 51 Prozent mangelndes Bauland und 44 Prozent zu strenge

Bauvorschriften. "Die Sorgen aufgrund der Corona-Krise treffen auf einen ohnehin

angespannten Immobilienmarkt, mit vielerorts gestiegenen Kosten für einen Bau

oder Kauf", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft bei

Interhyp. "Der Wohneigentumserwerb darf nicht noch schwerer werden. Das gilt für

den Wohnungsbestand, aber auch insbesondere für den Neubau, denn dadurch wird

mehr Wohnraum geschaffen. Dafür sind zum Beispiel staatliche Anreize gefragt,

etwa über Fördermittel." Für rund 40 Prozent der Befragten zählten auch

mangelnde staatliche Anreize wie zu wenige Fördermittel zu den Haupthindernissen

für den Bau.



Konkret nach ihrer Meinung zu den Auswirkungen der Krise befragt, sagten nur 34

Prozent, die Corona-Krise habe die Hindernisse beim Bau nicht verstärkt. 66

Prozent sind der Meinung, dass die Hindernisse zugenommen haben, etwa durch

höhere Preise und Bauverzögerungen. Befragt wurde ein repräsentativer

Querschnitt aus der Bevölkerung, darunter rund 37 Prozent Eigentümer und 63

Prozent Mieter. Die Umfrage zeigt laut Interhyp daher nicht tatsächlich

aufgetretene Hindernisse, sondern die Einschätzung der Befragten dazu.





"Die Umfrage spiegelt vor allem die Sorgen der Menschen wider, die wir auch inunserer Beratung spüren", sagt Mirjam Mohr. Nach wie vor gebe es aber eine hoheNachfrage nach Finanzierungen für Neubauten und noch immer werde gebaut.Interhyp verzeichnet wie bei den Bestandswohnungen auch bei Neubauten vomBauträger sowie eigenen Bauvorhaben weiterhin Preissteigerungen, auch in denMonaten der Krise.Interhyp rät, die Kosten für ein Bauvorhaben immer und auch in der derzeitigenSituation vorab genau zu klären und Puffer einzuplanen. Zudem gelte es beimBauen grundsätzlich und daher auch in der Corona-Krise, Verzögerungeneinzuplanen. Da die Banken für die Bereitstellung eines Darlehens häufig Zinsenverlangen, gelte es, hier gut zu vergleichen. Mirjam Mohr rät: "Bauherren inEigenregie und Käufer von Neubauprojekten sollten mögliche Bauverzögerungen beider Kreditauswahl bedenken. Durch den Vergleich von Bereitstellungszinsen undbereitstellungszinsfreien Zeiten lässt sich bei der Finanzierung eines Neubausviel Geld sparen", sagt Mirjam Mohr.Über die Umfrage: Im Auftrag von Interhyp hat Statista 1.000 Menschen inDeutschland zum Thema Bauhindernisse online befragt, zunächst vor derCorona-Krise im Dezember 2019 sowie Ende Juli 2020 nach den ersten Monaten derPandemie. In der zweiten Umfrage wurde auch nach der Meinung zu den Auswirkungender Corona-Krise auf die Hindernisse beim Bau gefragt. Die Umfragen sindnational repräsentativ nach Region, Alter und Geschlecht.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt anden Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler undinstitutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 einBaufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe dieLeistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenzihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreichmit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de,https://interhyp.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/4751993OTS: Interhyp AG