Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bayer Aktie Auch das noch… das Unternehmen enttäuscht mal wieder Gestern sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte die Bayer Aktie zumindest kurzfristig in eine Aufwärtsbewegung schwenken. Rund um die 40-Euro-Marke hatte sich der Aktienkurs des Unternehmens aus Leverkusen stabilisiert und konnte am Freitag bei …