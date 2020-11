Chefstratege Dr. Smart über die US-Wahlen: „Achten Sie auf die Nebengeräusche“

„Es wäre klug, wenn die Investoren in dieser Woche auch auf Entwicklungen achten würden, die sich in den nächsten Monaten als weitaus folgenreicher für die Märkte erweisen könnten als die Präsidentschaftswahlen. Wir wissen bereits, dass die US-Geldpolitik unabhängig vom Wahlausgang äußerst unterstützend bleiben wird. Wir wissen bereits, dass der Kongress etwa 2 Billionen Dollar an Stimulierungsmaßnahmen beschließen dürfte, sobald das Wahlfieber nachlässt. Aber wir können immer noch nur raten, wie sich einige andere Handlungsstränge mit wesentlich größeren potenziellen Marktrisiken entwickeln werden:

1. COVID-19: Die größte kurzfristige Marktbedrohung wird von den neuesten Daten über Sterblichkeitsraten und Krankenhausaufenthalte abhängen, und nicht minder von möglichen Beschränkungen, die diese auslösen könnten. Die Nachrichten aus Europa sind kaum ermutigend. Umgekehrt könnte jeder überraschende Impfstofffortschritt den Investoren helfen, auf eine bessere Erholung im nächsten Jahr zu hoffen.

2. Beschäftigungslage: Neue Zahlen zur Beschäftigung werden ein wichtiger Datenpunkt für die wahrscheinliche Entwicklung im nächsten Jahr sein. Die globalen Aussichten hängen entscheidend davon ab, wie schnell sich der US-Arbeitsmarkt erholt.