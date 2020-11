DPAM auf Platz 4 unter den Top 10 der nachhaltigen Vermögensverwalter

Fünf Unternehmen haben es in den letzten drei Jahren durchweg unter die Top 10 geschafft, DPAM ist eines davon. Im ‚H&K Responsible Investment Brand Index 2020‘ nimmt DPAM den 4. Platz unter den Top 10 der nachhaltigen Vermögensverwalter in Europa ein – ein Aufstieg um vier Positionen im Vergleich zu 2019.

DPAM erscheint in der am besten bewerteten Kategorie „Avant-Gardist“, die für Fondshäuser mit einem überdurchschnittlichen Engagement und Marken-Rating gilt. Immer mehr Vermögensverwalter streben den Aufstieg in diese Kategorie an. Während die Kategorie der Aspiranten im Aufwärtstrend begriffen ist (6% gegenüber 1% im Jahr 2019), werden in den beiden anderen Kategorien nicht genügend Anstrengungen unternommen.