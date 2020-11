Brüssel, Berlin und München (ots) -



- Ein einzigartiger, innovativer Fonds, der die Mission verfolgt, die

Finanzierungslücke für frühphasige, europäische Sozialunternehmen zu schließen

und die Skalierung sozialer Innovationen voranzutreiben

- Derzeit einziger europäischer Impact Fonds, der Mezzanine-Kapital bereitstellt

und der durch eine Bürgschaft des Europäischen Investitionsfonds (EIF)

teilabgesichert ist

- Namhafte institutionelle und private Investor*innen stellen dem ESIIF im

ersten Closing Kapital in Höhe von 4,5 Mio. EUR bereit



Noch nie war es wichtiger als heute, soziale Innovationen zu skalieren und

sinnstiftend in unternehmerische Lösungen zu investieren, welche eine messbare

gesellschaftliche Wirkung im Kern ihrer Geschäftstätigkeit verfolgen

(Sozialunternehmen). Der ESIIF stärkt ab sofort die europäische

Impact-Landschaft und wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass

herausragende Geschäftsmodelle nachhaltig und umfangreich ihre positive Wirkung

entfalten können.





Die avesco Management GmbH und die Finanzierungsagentur für SocialEntrepreneurship GmbH (FASE) freuen sich, heute gemeinsam mit ihren Partnern,der Europäischen Kommission und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), dasFirst Closing des European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF)bekanntzugeben. Der ESIIF hat die Mission, tragfähige Brücken zwischenfrühphasigen Sozialunternehmen und Impact Investor*innen zu bauen, die mit ihremEngagement mehr als nur eine finanzielle Rendite erzielen wollen. DerSpezial-AIF konnte mit seinen einzigartigen Merkmalen bereits bei mehrerennamhaften Anleger*innen punkten und bis heute Kapitalzusagen in Höhe von rund4,5 Mio EUR. einsammeln. Professionellen und semi-professionellenFondsinteressent*innen in Deutschland stehen ab sofort eine Senior- und eineJunior-Tranche mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen zur Auswahl.Teilabsicherung durch Bürgschaft der Europäischen UnionDurch die sogenannte EaSI-Bürgschaft(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=de) , die dieEuropäische Union erstmals in Deutschland bereitstellt, werden Erstverluste ausInvestitionen des Fonds in Sozialunternehmen bis zu 3,2 Mio. EUR auf das gesamteFonds-Zielvolumen von 20 Mio. EUR abgesichert. Die Bürgschaft, die vomEuropäischen Investitionsfonds unter dem Dach des EaSI-Programms umgesetzt wird,hat das Ziel, das Ökosystem für die Finanzierung von Sozialunternehmenentscheidend zu verbessern und durch die Risikoabsicherung Investor*innen zugewinnen, die sich bislang beim Impact Investing zurückgehalten haben.