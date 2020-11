Bayer hat im abgelaufenen dritten Quartal einen Milliardenverlust erlitten und sogar die Prognosen verfehlt. Als Grund wird das problematische Agrargeschäft angeführt, insbesondere die hohen Kosten in Bezug auf Abschreibungen bei der US-Tochter Monsanto. Damit hat sich in diesem Quartal unter dem Strich ein Defizit von -2,7 Mrd. Euro ergeben. Wie bereits im Vorfeld erwartet worden war, fiel der Konzernumsatz auf 8,5 Mrd. Euro, das entspricht 13,5 Prozent weniger. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekt sackte auf 1,8 Mrd. Euro ab.

Aktie bislang stabil

Schaut man sich den langfristigen Kursverlauf der Bayer-Aktie an, lässt sich bereits seit 2015 ein mittelfristiger Abwärtstrend feststellen, der Ende Oktober sogar knapp unter die Marke von 40,00 Euro abwärts geführt hatte. Von diesem Niveau konnte sich das Papier zwar wieder ein Stück weit zur Oberseite lösen, großes Vertrauen geht hieraus jedoch nicht hervor. Trotzdem könnte bei einer weiteren Aufwärtsrunde in den kommenden Wochen ein Niveau um die Märztiefs um 44,86 Euro in der Bayer-Aktie angesteuert werden, aber erst darüber dürfte das Papier sukzessive wieder in ein positives Umfeld zurückkehren. Wer an dieser Stelle das Wagnis eines Long-Investments eingehen möchte, kann hierzu beispielsweise das mit einem festen Hebel von 8,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf Bayer WKN VP8N9P einsetzen. Sollte allerdings das aktuelle Jahrestief von 39,91 Euro mindestens per Wochenschlusskurs unterschritten werden, kämen weitere Abschläge auf 37,77 und 34,31 Euro auf Anleger zu.

Bayer (Wochenchart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)