Digitale Infrastruktur aus der Nachhaltigkeitsperspektive Gastautor: Simon Weiler | 03.11.2020, 12:06 | 63 | 0 | 0 03.11.2020, 12:06 | Investoren sollten die Digitalwirtschaft der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge als eigenständigen Infrastruktursektor betrachten. „Covid-19 verstärkt den Zwang zum digitalen Wandel“, schreiben Benjamin Kelly, Senior Analyst im Bereich Global Research, und Antonio Botija, Leiter Origination und Investments im Bereich Infrastrukturinvestitionen, in einem aktuellen Kommentar. „Die Zeit nach Covid-19 wird von einer Mischung aus neuen Technologien und Unternehmen geprägt sein, die es den Menschen durch die branchen- und altersübergreifende Umstellung von Offline- zu Online-Angeboten ermöglichen, aus der Ferne (kurzfristig vor allem von zu Hause aus) zu arbeiten, zu entspannen und Essen zu bestellen.“ Digitale Infrastruktur umfasst nach Definition von Columbia Threadneedle alles von den Mobilfunkstationen für den mobilen Datenverkehr über die Glasfasernetze zur Verbindung von Unternehmen und Wohnungen bis zu den Rechenzentren, in denen Organisationen ihre kritischen Computernetzwerke und Speicherkapazitäten unterbringen. „Diese Infrastruktur erbringt Leistungen, die dem Wirtschaftswachstum und der Produktivität dienen und mittlerweile als unverzichtbar für eine funktionierende moderne Volkswirtschaft gelten“, schreiben Kelly und Botija. Rechenzentren bildeten seit nunmehr 30 Jahren das Herzstück der Wirtschaft und böten heute mehr denn je die kritische Infrastruktur, die Fernarbeit, Fernstudium und TV-Streaming ermöglicht. „Doch die florierende Digitalwirtschaft erfordert jetzt Rechenzentren anderer Art, die eine nahtlose Vernetzung und einen weltweiten, raschen Datenverkehr ermöglichen.“ Aufgrund des rasanten Wandels, der sich in diesem Sektor seit rund 20 Jahren vollziehe, könnten die im vorigen Jahrhundert geschaffenen Netze ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Zudem zeigten die Zukunftsprognosen ein exponentielles Wachstum der Nachfrage nach Netzdiensten und Rechenzentren an. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer