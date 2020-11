Hugo Boss schreibt wieder Gewinne - weiter keine Prognose für 2020

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modehersteller Hugo Boss ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dabei half ein kräftiger Tritt auf die Kostenbremse. Auch die Umsätze zeigten sich im Vergleich zum Vorquartal, als ein Großteil der Geschäfte im Zuge der Corona-bedingten Beschränkungen geschlossen waren, verbessert. Nichtsdestotrotz lagen Umsatz und Ergebnis weiter deutlich unter dem Vorjahr. Eine Prognose traut sich Finanzvorstand und derzeitiger Vorstandssprecher Yves Müller jedoch angesichts wieder steigender Infektionen nicht zu.

Die Aktie setzte sich am Dienstag dennoch mit einem Plus von 5,6 Prozent am Morgen zwischenzeitlich an die Spitze des Mittelwertesegments MDax. Am späten Vormittag lag das Plus noch bei mehr als 4 Prozent. Der Modekonzern habe im dritten Quartal vieles richtig gemacht, schrieb RBC-Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Berechenbarkeit für das vierte Quartal sei aber schwach. Kathryn Parker vom Analysehaus Jefferies lobte unterdessen das gute Kostenmanagement des für seine Herrenanzüge bekannten Konzerns.