Gefahr der Ansteckung am Kassenarbeitsplatz gering halten / COVID-19-Infektionsrisiko für Beschäftigte im Lebensmitteleinzelhandel abgeschätzt

Dortmund (ots) - Auch in den kommenden Wochen bleiben Lebensmittelgeschäfte und

Drogeriemärkte geöffnet, um die Bevölkerung zu versorgen. Jedoch könnte häufiger

Kundenkontakt das Infektionsrisiko für diese Beschäftigten erhöhen. Die

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat jetzt "Eine

Risikoschätzung zur Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bei Beschäftigten

im Einzelhandel für Lebensmittel und Drogeriewaren" veröffentlicht. Darin kommen

die Fachleute zu dem Schluss, dass es aufgrund der Kurzzeitkontakte auch bei

COVID-19-Ausbrüchen nicht unweigerlich zu Hochrisikokontakten kommt. Zudem

können Schutzmaßnahmen, wie Mund-Nase-Bedeckungen oder organisatorische und

technische Abstandsregelungen, das Infektionsrisiko für die Beschäftigten

wirksam senken.



Etwa 780.000 Beschäftigte sind in Deutschland im Einzelhandel für Lebensmittel

und Drogeriewaren tätig. Diese Branche bleibt wegen ihrer systemrelevanten

Bedeutung weitgehend von Schließungen als Infektionsschutzmaßnahme gegenüber

SARS-CoV-2 ausgenommen. Häufiger Kundenkontakt kann Infektionsrisiken für die

dort Beschäftigten bergen - vor allem beim Bezahlvorgang an der Kasse. Mit

epidemiologischen Daten, die außerhalb des Einzelhandels erhoben wurden,

schätzten Fachleute der BAuA das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion für diese

Beschäftigtengruppe. Dies ermöglicht eine erste Gefährdungsbeurteilung unter

pandemischen Bedingungen, obwohl keine Daten zum Infektionsrisiko vor Ort

vorliegen.







infizierter Personen unter den Kunden ab. Zudem spielen Anzahl und Dauer der

Kundenkontakte eine bedeutende Rolle. So haben Beschäftigte im

Lebensmitteleinzelhandel pro Arbeitstag durchschnittlich 84 Kundenkontakte und

im Soft-Discounter 131, die durchschnittlich jeweils zwei Minuten dauern. Unter

diesen Bedingungen kommt es selbst bei Erkrankungshäufigkeiten, die bei

COVID-19-Ausbrüchen gemessen wurden, nicht unweigerlich zu Hochrisikokontakten

von mindestens 15 Minuten Dauer. Jedoch weisen die Autoren darauf hin, dass auch

unabhängig von der Krankheitshäufigkeit hohe Infektionsrisiken entstehen können,

beispielsweise durch enge räumliche Nähe zu infizierten Personen.



Umso wichtiger ist es, die verfügbaren Schutzmaßnahmen in den Geschäften

umzusetzen. Dazu gehören im Einzelhandel vor allem Abstandsregelungen,

Mund-Nase-Bedeckungen bei Kunden und Beschäftigten, verbesserte Luft- und

Oberflächenhygiene, Beschränkungen der Anzahl an Kunden im Geschäft und

Schutzschilde im Kassenbereich. Die Kombination solcher Maßnahmen trägt wirksam

dazu bei, das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion für Beschäftigte und Kunden im

Einzelhandel für Lebensmittel und Drogeriewaren wirkungsvoll zu senken.



baua: Fokus "Eine Risikoschätzung zur Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

bei Beschäftigten im Einzelhandel für Lebensmittel und Drogeriewaren"; Filiz M.

Özcan, Frank Dieterich; Dortmund; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin 2020; 11 Seiten; DOI: 10.21934/baua:fokus20201012. Den baua:

Fokus gibt es im PDF-Format im Internetangebot der BAuA unter

http://www.baua.de/dok/8847952 .



Forschung für Arbeit und Gesundheit



Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des BMAS. Sie

betreibt Forschung, berät die Politik und fördert den Wissenstransfer im

Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem erfüllt die

Einrichtung hoheitliche Aufgaben im Chemikalienrecht und bei der

Produktsicherheit. An den Standorten Dortmund, Berlin und Dresden sowie in der

Außenstelle Chemnitz arbeiten über 700 Beschäftigte. http://www.baua.de



Pressekontakt:



Jörg Feldmann

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Gruppe 6.1, Pressearbeit

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

Tel.: 0231 9071-2330

E-Mail: mailto:presse@baua.bund.de

http://www.baua.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/103969/4752071

OTS: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin





