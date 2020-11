ERYTECH sichert sich nicht verwässernde, von der französischen Regierung garantierte Finanzierung in Höhe von 10 Mio. €

Bpifrance und Société Générale genehmigen nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von insgesamt 10 Mio. EUR in Form eines staatlich garantierten Darlehens (PGE-Darlehen)

Dadurch wird das Unternehmen voraussichtlich bis Ende 2021 über liquide Mittel verfügen

LYON, Frankreich und CAMBRIDGE, Massachusetts, Nov. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Nasdaq und Euronext: ERYP),ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung das innovative Therapien entwickelt, bei denen die therapeutischen Wirkstoffe in roten Blutkörperchen eingekapselt werden, hat heute bekanntgegeben, dass im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie Bpifrance und Société Générale die Finanzierung in Form eines staatlich garantierten Darlehens (PGE, Prêts Garantis par l’Etat) in Höhe von insgesamt 10 Mio. € genehmigt haben.

„Wir möchten der französischen Regierung und Bpifrance sowie unseren Bankpartnern bei der Société Générale für ihre Unterstützung in dieser beispiellosen Situation danken. Durch diese zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel können wir weiter daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen. In den letzten Monaten haben wir unsere Finanzposition durch eine Wandelanleihe in Frankreich, eine „At-The-Market“-Eigenkapitalfazilität in den USA sowie nun das staatlich garantierte, nicht verwässernde Darlehen gestärkt. Während wir unsere klinischen Entwicklungsprogramme im Spätstadium weiter vorantreiben, werden wir durch diese zusätzliche Finanzierung voraussichtlich über unsere nächsten kritischen Meilensteine hinsichtlich der Datenauswertung hinaus über liquide Mittel verfügen“, so Eric Soyer, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer von ERYTECH Pharma.

Bpifrance und Société Générale werden jeweils ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. € zur Verfügung stellen, und die französische Regierung wird 90 % des fälligen Gesamtbetrags garantieren. Die Darlehen werden zu festen Zinssätzen von 1,75% bzw. 0,25% pro Jahr verzinst, wobei die Laufzeit zunächst ein Jahr beträgt. Am Ende dieser Laufzeit kann das Unternehmen nach eigener Wahl eine Tilgungsstundung über einen Zeitraum von fünf Jahren erwirken.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es durch die Kombination aus seinen derzeitigen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie des staatlich garantierten Darlehens bis ins dritte Quartal 2021 und unter Berücksichtigung des möglichen Erlöses aus der Wandelanleihenfinanzierung und der „At-The-Market“-Eigenkapitalprogramm bis Ende 2021 über liquide Mittel verfügen wird.