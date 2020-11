LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer hat wegen eines schwierigen Agrargeschäfts auch im dritten Quartal einen Milliardenverlust erlitten. Damit verfehlte der Agrarchemie- und Pharmakonzern sogar die zuletzt gesunkenen Erwartungen von Analysten. Bayer-Chef Werner Baumann bestätigte am Dienstag in Leverkusen zwar die Prognose für das Gesamtjahr, klammerte jedoch negative Währungseffekte aus, die den Konzern vor allem im Agrargeschäft belasten. Zudem lässt eine endgültige Lösung im Fall Glyphosat weiter auf sich warten.

Die Bayer-Aktie war gegen Mittag mit einem Minus von 0,71 Prozent auf 41,51 Euro der einzige Verlierer im deutschen Leitindex Dax , der um rund 2 Prozent zulegte. Seit der Bekanntgabe von Übernahmegesprächen mit Monsanto im Mai 2016 haben die Papiere rund 56 Prozent verloren.

Baumann verteidigt den Kauf dennoch weiterhin: "Ich habe eine ganze Menge gesagt, warum wir sehr zuversichtlich für dieses Geschäft sind. Das sind wir immer gewesen, daran hat sich nichts geändert und daran ändert sich ausdrücklich nichts aufgrund der derzeitigen Krise."

Auch wegen Abschreibungen in der Agrarsparte fiel im dritten Quartal unter dem Strich ein Verlust von mehr als 2,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern mitteilte. Vor einem Jahr hatte Bayer noch einen Überschuss von etwas mehr als einer Milliarde Euro erzielt. Wie schon im zweiten Quartal erwies sich vor allem der für 60 Milliarden US-Dollar gekaufte US-Saatgutriese Monsanto als Bremsklotz. Im Vorquartal hatten Milliarden-Rückstellungen für zehntausende Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat von Monsanto für ein dickes Minus gesorgt.

Für mögliche künftige Glyphosat-Klagen rechnet Bayer nun mit höheren Kosten. So hatte der Konzern im Sommer zwar einen groß angelegten Vergleich in der Sache angekündigt; der zuständige Richter Vince Chhabria hatte sich aber am Umgang mit möglichen künftigen Fällen gestört. Bayer verhandelt hier mit der Gegenseite nach und sprach nun von Fortschritten. Baumann hofft, in den nächsten Wochen dem Richter einen neuen Vorschlag vorlegen zu können.

Die Bayer-Führung kann jedoch schon absehen, dass der überarbeitete Vorschlag etwa 2 Milliarden Dollar kosten wird und damit mehr als die ursprünglich erwarteten 1,25 Milliarden Dollar. Was genau an den neuen Vereinbarungen teurer wird und wie Bayer den Richter Chhabria überzeugen will, sagte Baumann nicht.