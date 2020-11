BER-Chef lässt sich testen und geht bis zum Ergebnis in Quarantäne

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der Chef des Hauptstadtflughafens BER, Engelbert Lütke Daldrup, will sich nach einem positiven Corona-Testergebnis des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) ebenfalls testen lassen. Bis zum Ergebnis werde er sich in Quarantäne begeben, sagte Lütke Daldrup am Dienstag. Woidke hatte am Samstag an den Eröffnungsfeierlichkeiten des BER teilgenommen. Am Dienstag wurde bekannt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Wo und wann, war zunächst unklar.

Neben Woidke und Lütke Daldrup war auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Samstag dabei sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Auch die Chefs der Fluggesellschaften Lufthansa und Easyjet , Carsten Spohr und Johan Lundgren, waren anwesend. Ein Schnelltest bei Scheuer sei negativ gewesen, er gehe aber nach Absprache mit Ärzten in Quarantäne, sagte eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Lütke Dalrup betonte am Dienstag, er gehe nicht davon aus, dass Woidkes positives Ergebnis für die übrigen Anwesenden große Konsequenzen haben werde. "Wir haben sehr genau darauf geachtet, dass Abstand eingehalten worden ist. Die Gäste haben Maske getragen, und wir hatten auf der Veranstaltung ein Hygienekonzept", sagte er. Mit Punkten am Boden sei den Teilnehmern bei dem Ereignis angezeigt worden, wo sie sich mit genügend Abstand aufstellen sollten. Zudem sei ein sogenannter Hygienewächter dabei gewesen, der auf Fehlverhalten achten sollte./maa/DP/jha