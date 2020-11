Temenos veranstaltet virtuelle SCALE-Konferenz für Entwickler zur Zukunftsgestaltung des Bankensektors

Temenos (SIX: TEMN), ein Anbieter von Bankensoftware, meldete heute, dass die Registrierung für Temenos SCALE am 17. und 18. November 2020 geöffnet ist. Temenos SCALE ist die größte Entwicklerkonferenz des Bankensektors und zieht Entwickler aus über 106 Ländern jeder Art und Größe von Einrichtung des gesamten Bankenbereichs an. Bei Temenos SCALE kann diese globale Entwicklergemeinschaft an praktischen Workshops, Präsentationen und Vorführungen teilnehmen, wobei der Fokus auf erklärbarer KI, Mikrodiensten und offenen APIs sowie Cloud-Technologien liegt. Registrieren Sie sich hier für dieses kostenfreie Event.

Paul Roberts, Director, Temenos Developer Community & MarketPlace, Temenos, sagte: „Entwickler lieben Temenos, weil wir über die modernste Technologie, das reichste Ökosystem und den größten Kundenstamm der ehrgeizigsten und anspruchsvollsten Banken verfügen. Wir erkennen, welch wichtige Rolle unsere Entwickler-Community bei der Gestaltung der Zukunft des Bankensektors spielt, und wir setzen uns für den Erfolg von Entwicklern ein. Wir investieren branchenweit führende 20 Prozent unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung - eine weitere Investition von 1 Milliarde US-Dollar über die nächsten Jahre. Und wir tätigen auch erhebliche Investitionen in unsere Entwickler, wobei wir sie mit den Tools, den Fähigkeiten und dem Wissen für die Nutzung unserer Technologie unterstützen, um Probleme des realen Lebens im großen Maßstab zu lösen. Unsere API-First-Technologie und unsere moderne auf Mikrodiensten basierende Architektur ermöglicht eine schnelle Innovation und unser MarketPlace bietet Entwicklern ein Schaufenster in Banken, die mehr als eine Milliarde Menschen rund um den Globus bedienen. Der Bankensektor ist momentan wahrhaft der aufregendste Ort für Entwickler und Temenos SCALE ist die Leitveranstaltung, um die Entwickler-Community zusammenzubringen, zu lernen, zu teilen und zu wachsen.”

Teilnehmer an Temenos SCALE erhalten Einblicke von einflussreichen Führungskräften des Technologie- und Bankensektors. Temenos CEO Max Chuard wird als Hauptredner darüber sprechen, weshalb gerade jetzt ein entscheidender Moment des Bankensektors ist, wie Entwickler die Zukunft mitgestalten und das Bankenwesen zu einem Antrieb für Gutes machen und wie Temenos sie mit innovativen Technologien unterstützt, um neue Produkte zu schaffen und sie schneller zu vermarkten.