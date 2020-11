SEAT entwickelt Fahrzeugteile aus Reishülsen (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Pilotprojekt zur Herstellung von Fahrzeugteilen aus Reishülsen- Oryzite ist ein nachwachsendes und nachhaltiges Material aus Spanien- Als erste Prototypen werden Teile der Innenausstattung des SEAT Leon gefertigt- Vorstellung des Projekts beim SEAT Innovationstag am 28. und 29. Oktober Reis ist das beliebteste Nahrungsmittel der Welt, die Grundlage vieler leckererGerichte wie beispielsweise der spanischen Paella - und könnte nun dieAutomobilindustrie revolutionieren. Denn SEAT testet im Rahmen einesPilotprojekts den Einsatz von Reishülsen als Rohstoff für Fahrzeugteile. DieBasis dieses innovativen Pilotprojekts bildet der neue, umweltfreundlicheKunststoffersatz Oryzite. Mit diesem Material möchte SEAT seinen ökologischenFußabdruck weiter verbessern und eine nachhaltige Alternative zur Verwendung vonKunststoff in seinen Fahrzeugen entwickeln.

Millionen Tonnen eines wertvollen NebenproduktsJedes Jahr werden weltweit mehr als 700 Millionen Tonnen Reis geerntet. BeimSchälen des Reises fallen etwa 140 Millionen Tonnen Reishülsen ab, die bislangmeist als wertloses Nebenprodukt entsorgt wurden. Nun hat das spanischeUnternehmen Oryzite genau für dieses pflanzliche Produkt eine gleichermaßeninnovative wie nachhaltige Verwendung gefunden, wie Geschäftsführer Iban Ganduxéberichtet: "Die Genossenschaft der Reisproduzenten in Montsìa in Katalonien hatErträge von rund 60.000 Tonnen Reis im Jahr. Bislang wurden die Reishülsenverbrannt - etwa 12.000 Tonnen im Jahr. Also haben wir uns Gedanken gemacht, wieman diesen rein pflanzlichen Rohstoff verwerten könnte und haben Oryziteentwickelt: ein Material, das mit anderen hitzestabilen und thermoplastischenVerbundstoffen vermischt und geformt werden kann."Erneuerbar und nachhaltigDieses neuartige Rohmaterial wird aktuell auf seine Tauglichkeit für dieFertigung von Ausstattungselementen für den SEAT Leon getestet. "Bei SEAT sindwir auf der Suche nach neuen Materialien, die unsere Fahrzeuge nachhaltigermachen. Durch die Verwendung der Reishülsen hoffen wir, den Anteil anKunststoffen und erdölbasierten Rohstoffen in unseren Fahrzeugen künftigdeutlich reduzieren zu können" , erklärt Joan Colet, einer der Ingenieure derSEAT Entwicklungsabteilung für Innenausstattung.Weniger Gewicht, weniger CO2-EmissionenIm Rahmen des laufenden Pilotprojekts wird nun ein Material getestet, das ausden Reishülsen, Polyurethanen und Polypropylen besteht. SEAT erprobt mit dieserMischung zunächst die Fertigung von Fahrzeugteilen, die bislang rein ausKunststoffen bestehen. Dazu gehören beispielsweise Teile der Heckklappe, der