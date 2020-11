Berlin (ots) - "Das seit Ende der 90er eingetretene systematische Zinsrisiko,

das von den Covid-19-bedingten Hilfsmaßnahmen vermutlich einzementiert wird,

erlaubt kein "Weiter so". Hier muss rasch über einen grundsätzlichen,

ausgewogenen Systemeingriff nachgedacht werden," erklärte Dr. Georg Thurnes,

Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung im

Rahmen der digitalen aba-Mitgliederversammlung in Unterhaching. Das gelte neben

bestimmten Kapitalanlagevorschriften insbesondere auch für die Behandlung von

Besitzständen.



Vor dem Hintergrund von Zinserwartung und demographischer Entwicklung könne ein

faires Modell darin liegen, den Arbeitgeber zwar unverändert für das Erreichte,

den Past-Service, in die Verantwortung zu nehmen. Auf arbeitsrechtlich sichere

Weise müsse aber für den Future-Service möglicherweise der Arbeitnehmer mehr in

die Verantwortung genommen werden. Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer hätten

das eingetretene Zinsrisiko alleine zu verantworten. "Für jüngere Generationen

generell und auch für die älteren bezogen auf den Future-Service braucht es

zudem ein chancenorientiertes, den Kapitalmarktverhältnissen angepasstes

Versorgungssystem. Die reine Beitragszusage ist hierfür ideal, zumal sie durch

die obligatorische Rentenleistung sowie die Korridor- und Pufferungsmechanismen

in sich bereits Potenzial für einen Ausgleich zwischen Generationen trägt"

erläuterte Thurnes.







langfristigen Investoren seien. "Der Regulierungsrahmen muss dem deutlich besser

angepasst werden. Die Verfolgung nachhaltiger Investitionsstrategien würden

davon ebenso profitieren wie die herausfordernde Finanzierung in der

Vergangenheit eingegangener, hoher Zinsgarantien."



"Diese Erkenntnisse sind nicht neu, die daraus ableitbare To-Do-Liste lag schon

lange vor Covid-19 auf den Tischen von Politik, Gesetzgeber, Aufsicht und

Sozialpartnern. Jetzt wird es höchste Zeit, sie endlich abzuarbeiten," forderte

Thurnes.



Die betriebliche Altersversorgung sei weder überholt noch untauglich, um

Arbeitnehmern zu einer guten Altersversorgung im Alter zu verhelfen. Die enormen

Vorteile der Betriebsrenten dürften weder kleingehalten noch konterkariert

werden. Mehr denn je gelte es den kollektiven, sozialpartnerschaftlichen Ansatz,

sei es auf tarifvertraglicher oder betrieblicher Basis, sowie die Chancen der

Kapitaldeckung zu nutzen. Hier müsse man ansetzen statt rudimentäre,

schöngerechnete, rechtlich nicht geprüfte Staatsfondsmodelle zu propagieren.



Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen

Altersversorgung in der Privatwirtschaft und dem Öffentlichen Dienst. Sie ist

parteipolitisch neutral und setzt sich seit über 80 Jahren unabhängig vom

jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen

Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst ein.



