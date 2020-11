Berlin (ots) - An diesem Freitag stimmt der Bundesrat über die Mantelverordnung

und damit den Rechtsrahmen für die zukünftige Herstellung und Verwertung

mineralischer Ersatzbaustoffe ab. Kern des Regelungsvorhabens bilden die

Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung und die Neufassung der

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Die Bundesregierung will damit

bundeseinheitliche und rechtsverbindliche Anforderungen an den Schutz von Boden

und Grundwasser festlegen und zugleich die Ziele der Kreislaufwirtschaft fördern

sowie die Akzeptanz von Ersatzbaustoffen verbessern.



Im Vorfeld der Beratungen bekräftigen der Zentralverband Deutsches Baugewerbe

(ZDB), der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der Deutsche

Abbruchverband (DA) ihre Ablehnung der Empfehlungen des Umweltausschusses des

Bundesrats zu den Neufassungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV), die als EBV

2.0 und EBV 3.0 bekannt geworden sind. Die darin vorgesehenen Regelungen sind

einseitig auf die Belange des Boden- und Grundwasserschutzes fokussiert und

verhindern so das Baustoffrecycling. Darüber hinaus warten die Verbände

erhebliche praktische und rechtliche Probleme sowohl für die zuständigen

Behörden als auch für die betroffene Wirtschaft.







des Umweltschutzes in einem ausgewogenen Verhältnis berücksichtigen. Ziel muss

sein, für mehr Nachhaltigkeit im Bausektor zu sorgen, anstatt mit einseitig

ausgerichteten Vorschriften das System der Kreislaufwirtschaft zu unterlaufen",

erklärte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des ZDB.



Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des HDB, ergänzte: "Die Mantelverordnung

muss auf ökonomische wie ökologische Machbarkeit gleichermaßen ausgerichtet

sein. Wir brauchen auf der Baustelle praxistaugliche Regelungen. Diesem Anspruch

wird der jetzige Entwurf der Mantelverordnung nicht gerecht. Das wird zu mehr

Deponierung führen und das Bauen unnötig verteuern."



"Wir brauchen keine rigiden Beschränkungen zum Einsatz von mineralischen

Ersatzbaustoffen, sondern müssen im Gegenteil deren Akzeptanz erhöhen. Die

Mantelverordnung sollte dazu beitragen, die Verwertungsquote am Bau auf dem

hohen Niveau der Vergangenheit zu stabilisieren", fügte Andreas Pocha,

Geschäftsführer des DA, abschließend an.



Die drei Verbände sind sich einig, dass in diesem Sinne gemeinsame

Beschlussempfehlungen von Wirtschafts-, Verkehr- und Wohnungsbauausschuss die

Zustimmung des Bundesrates verdienen. Diese sehen unter anderem vor, die

Regelungen zum Ende der Abfalleigenschaft konsequent auf alle Ersatzbaustoffe

der EBV auszuweiten und ein einheitliches Analyseverfahren einzuführen.



