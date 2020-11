DE30: Europäische Märkte steigen vor US-Wahlen

++ Europäische Aktien notieren vor den US-Wahlen höher ++ Weitere Einschränkungen in Italien ++ Quartalszahlen der Bayer AG (BAYN.DE) verfehlen Erwartungen ++



Die europäischen Indizes werden heute höher gehandelt, da sich die Risikostimmung im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen verbessert hat. Joe Biden führt weiterhin die Umfragen an, obwohl das Rennen in einigen umkämpften Bundesstaaten weiterhin eng ist und es einige Zeit dauern könnte, bis die Wahlergebnisse bekannt gegeben werden. Dennoch sind die Anleger nach wie vor besorgt über die negativen Auswirkungen der neuen Corona-Maßnahmen auf die Erholung Europas, da die Infektionsraten weiter steigen. Italien verhängte neue Beschränkungen, darunter die Einschränkung des Reiseverkehrs zwischen den Regionen und eine nächtliche Ausgangssperre, doch die Regierung beschloss, keinen zweiten Lockdown einzuführen. Unterdessen meldeten sowohl Frankreich als auch Spanien am Montag eine Rekordzahl der täglichen Neuinfektionen. Deutschland meldete heute weitere 131 Todesfälle, den höchsten Stand seit Anfang Mai.

Der DE30 testet den Widerstand bei 12.000 Punkten, der zusätzlich durch die 200-Tage-Linie (rote Linie) verstärkt wird. Bei einem Ausbruch könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Das nächste potenzielle Kursziel läge bei 12.300 Punkten. Sollte es den Verkäufern andererseits gelingen, den Aufwärtstrend hier zu stoppen, könnte die Unterstützung bei 11.350 Punkten getestet werden. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:06 Uhr. Quelle: Bloomberg

Bayer (BAYN.DE) erwartet, dass die Prozesskosten für die Bearbeitung künftiger Klagen im Zusammenhang mit ihrem Unkrautbekämpfungsmittel Roundup von 1,25 Milliarden Dollar auf 2 Milliarden Dollar steigen werden. Das Unternehmen hat es versäumt, die ausstehenden US-Roundup-Klagen bis Montag beizulegen, also bis zu der Frist, die ein Richter gesetzt hatte. Bayer veröffentlichte auch schwache Quartalszahlen, da die Pandemie die Nachfrage nach wichtigen landwirtschaftlichen und pharmazeutischen Produkten beeinträchtigt. Das Unternehmen erwirtschaftete rund 1,80 Milliarden Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, während Analysten einen Gewinn von 2,06 Milliarden Euro erwarteten. Auch der Umsatz blieb hinter den Prognosen zurück.

Die Aktie der Bayer AG (BAYN.DE) durchbrach die obere Grenze des Abwärtstrendkanals. Sollte eine optimistische Stimmung vorherrschen, könnte der Widerstand bei 45,00 Euro ins Spiel kommen. Andererseits könnte die Unterstützung bei 39,85 Euro gefährdet sein, sobald die Verkäufer die Kontrolle wiedererlangen. Quelle: xStation 5

BMW (BMW.DE) kündigte gestern an, dass während der virtuellen Veranstaltung NEXTGEN am 11. November das endgültige Design seines Elektrofahrzeugs iNext enthüllen werde, das Teslas Modell 3 herausfordern soll. Tesla könnte Schwierigkeiten bekommen, das Modell 3 für einen Preis von 35.000 Dollar zu produzieren, und daher wäre der iNext ein echter Konkurrent in diesem Segment, berichtete Electrek unter Berufung auf Ian Robertson, den Vertriebs- und Marketingleiter von BMW.

Die Daimler Truck AG (DAI.DE) und die Volvo Group (VOLVB.SE) werden ihre Kräfte bei der Entwicklung wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen für den Fernverkehr bündeln. Daimler und Volvo, zwei der weltweit größten Hersteller von schweren Lastkraftwagen, unterzeichneten eine verbindliche Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures im rasch wachsenden Bereich der Hersteller, die die Null-Emissions-Technologie verfolgen. Daimler bringt jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Brennstoffzelle mit. Volvo bringt Geld, um die Arbeit zu beschleunigen. Volvo wird rund 600 Millionen Euro in bar für 50% der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG zahlen.

Die Carlyle Group CG ist bereit, Flender von der Siemens AG (SIE.DE) für einen Unternehmenswert von 2 Milliarden Euro zu kaufen. Die Bedingungen der Transaktion, die noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bedarf, wurden von dem Unternehmen nicht bekannt gegeben. Flender ist der Marktführer in der mechanischen und elektrischen Antriebstechnik und in 35 Ländern tätig. Das umfassende Produkt- und Serviceportfolio des Unternehmens umfasst Getriebe, Kupplungen und Generatoren für eine Vielzahl von Branchen.



