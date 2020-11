EU will übergreifenden Standard für elektronische Echtzeitzahlungen etablieren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main / Magdeburg (ots) -- valantic hat bereits erste europäische Banken mit Echtzeitzahlungenausgestattet- Gesetzliche Verpflichtung der PSP zum Instant Payment steht im Raum- Banken sollten den Vertrauensbonus bei den Verbrauchern nutzenDie Europäische Union setzt sich für schnelles und sicheres bargeldlosesBezahlen in Europa ein. Mit Instant Payments können VerbraucherEchtzeitüberweisungen nutzen, bei denen das Geld in wenigen Sekunden auf dasKonto des Empfängers gebucht wird. "Die Kommission zielt auf volle Durchsetzungvon Instant Payments in der EU bis Ende 2021", heißt es in dem Strategiepapierder EU, das im September 2020 veröffentlicht wurde. "Wir stellen fest, dass dieCorona-Situation dem bargeldlosen Zahlen in Europa enormen Vorschub gegebenhat", sagt Sertac Cetiner, Head of Payments von http://www.valantic.com/ . DasUnternehmen ist Spezialist für Finanzsoftware und hat bereits die ersten Bankenin Osteuropa mit Echtzeit-Zahlsystemen und der Möglichkeit zu digitalenZahlungsaufforderungen - Request-to-Pay - ausgestattet. So bietet die Erste BankUngarn(https://www.valantic.com/presse/instant-payment-fur-die-erste-bank-ungarn/) ,Tochterunternehmen der österreichischen Erste Group, bereits flächendeckendEchtzeitzahlungen mit einer Laufzeit von unter fünf Sekunden, die auch bequem amPoint-of-Sale durch einen Zahlungs-Request ausgelöst werden können. Für die Bankwurde dazu der modulare Payment-Hub von valantic entsprechend angepasst.Mehr Vertrauen für Banken als für FinTechsIm Vergleich zu modernen FinTechs oder Zahlungsdienstleistern schenkenVerbraucher ihr Vertrauen weiterhin den Banken, wie die aktuelle Studie von MXTechnologies Inc., "The Ultimate Guide to the Future of Banking" zeigt: 93Prozent der Befragten haben mehr Vertrauen in Banken als in große Tech-Firmenwie Google oder Apple mit ihren Bezahldiensten, mehr als 80 Prozent derbefragten Menschen nutzen Mobile Banking jede Woche. An Bankfilialen allerdingsglauben nur noch drei Prozent der Befragten. "Die neue Bankenwelt wirdhochgradig digital stattfinden und mit den geplanten Standards der EU-Kommissionein harter Wettbewerb für alle alternativen Zahlungsdienstleister sein. Dasfördert auch den Datenschutz, denn bei EU-regulierten Banking-Leistungen bleibendie sensiblen Daten zum Einkaufsverhalten in Europa und unterliegen demeuropäischen Datenschutz", sagt Sertac Cetiner von valantic. Die InstantPayment-Lösung der Erste Bank Ungarn nach den Richtlinien der ungarischenNationalbank übertrifft in der Transaktionsgeschwindigkeit den vorläufigen