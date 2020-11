Nordea Notice Nachrichtenquelle: globenewswire | 03.11.2020, 13:29 | 28 | 0 | 0 03.11.2020, 13:29 | Nordea har for tiden problemer med å stille kurser på våre sertifikater på First North NOK segmentet. Problemet oppstod i forbindelse med at sertifikatene ble flyttet fra Oslo Børs til First North i dag. Har du spørsmål rundt salg av våre sertifikater vennligst ring megleren din.

