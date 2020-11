bet-at-home.com erhält bundesweite Konzession für Sportwetten in Deutschland

bet-at-home.com hat vom Regierungspräsidium in Darmstadt eine bundesweite Konzession für Sportwetten in Deutschland erhalten. Die Behörde hat einem entsprechenden Antrag des Düsseldorfer Unternehmens stattgegeben. „Wir begrüßen es sehr, dass bet-at-home nunmehr zu den Konzessionsinhabern in Deutschland zählt”, so das wenig überraschende Fazit von Franz Ömer, Vorstand der bet-at-home.com AG.Zu den Lizenzbedingungen ...