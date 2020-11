Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Telekom will langfristig mehr Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen und dafür die Büroflächen teils deutlich reduzieren. An einzelnen Standorten sei angedacht, Flächen um bis zu 40 Prozent zu verkleinern, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf Insider. Damit könnten sich jährlich Mieteinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe einsparen lassen.