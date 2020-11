---------------------------------------------------------------------------

* GK Software gewinnt bedeutenden Neukunden-Auftrag für die Cloud-Lösung

* Erster Bestandskunde entscheidet sich für Wechsel zu cloud4retail

Die GK Software SE hat bei der Umsetzung ihrer Cloud-Strategie im 2. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wichtige Meilensteine erreicht. Zwei bedeutende deutsche Einzelhändler haben sich dafür entschieden, die cloud4retail-Plattform als Software-as-a-Service einzusetzen. Damit stellt die GK Software diesen Einzelhändlern ihre Lösungsplattform als reine Cloud-Lösung zur Verfügung und übernimmt auch den Betrieb in der Cloud. Die Kundenplattformen werden dabei in der Microsoft Azure Cloud gehostet. Remote Installationen und Updates der Systeme in den Stores werden im Cloud-Kontext von den Kunden beauftragt und von GK Software durchgeführt. cloud4retail zeichnet sich als echte Enterprise Cloud-Lösung für den Handel dadurch aus, dass Anpassungen und Weiterentwicklungen in dem gleichen Maße möglich sind, wie große Handelskunden es auch von den in klassischer Weise angebotenen Lösungen der GK Software gewöhnt sind. Damit können Händler auch beim Einsatz von OmniPOS aus der Cloud die individuellen Besonderheiten abbilden, die sie im Wettbewerb erfolgreich sein lassen.



Als erster Neukunde hat sich einer der Top 5 Baumärkte in Deutschland mit Filialen in mehreren europäischen Ländern für OmniPOS als Software-as-a-Service entschieden. Im Rahmen des bedeutenden Projektes wird GK Software nach dem Abschluss des Rollouts deutlich über 2.000 Installationen aus der Cloud betreiben. Ebenfalls hat sich ein langjähriger Bestandskunde aus dem Bereich Facheinzelhandel dafür entschieden, den Wechsel auf OmniPOS in der Cloud zu vollziehen. Auch in diesem Projekt wird GK Software den Betrieb der Plattform übernehmen. Beide Kunden haben langfristige Verträge im Software-as-a-Service-Modell abgeschlossen.