Französische Bahngesellschaft schraubt Angebot im Lockdown runter

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts der weitreichenden landesweiten Ausgangsbeschränkungen in Frankreich fährt die Bahngesellschaft SNCF ihr Zugaufgebot deutlich zurück. Ab Donnerstag sollen nur noch 30 Prozent aller Schnellzüge fahren, bei Fernzügen soll der Zugverkehr sogar auf 15 Prozent zusammen schrumpfen, wie die SNCF am Dienstag mitteilte. Auch internationale Züge seien von den Einschränkungen betroffen. Noch stehe nicht fest, ob in manchen Regionen auch im Nahverkehr künftig weniger Züge fahren sollen.

Am Freitag sind in Frankreich neue Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Sie gelten zunächst bis zum 1. Dezember. Das Haus zu verlassen, ist nun nur noch eingeschränkt möglich - etwa um einkaufen zu gehen oder einen Arzt aufzusuchen. Wer die öffentlichen Transportmittel benutzen möchte, muss dafür eine Ausnahmegenehmigung zum Entfernen vom Wohnort vorweisen./rbo/DP/mis