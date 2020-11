STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX knackt die runde Marke!

Wer hätte das gedacht? Kurz vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl knackt der DAX wieder die Marke von 12.000 Punkten. Damit beträgt das Plus beim deutschen Leitindex seit dem Tief am letzten Freitag bei 11.450 Punkten stolze 5%. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP (WKN: 716460)

Seit dem denkwürdigen Montag vor einer Woche ist die SAP-Aktie täglich die meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Auch heute finden in der Aktie die mit Abstand meisten Preisfeststellungen statt. Dabei klettert SAP ähnlich stark wie der DAX um 2% auf 92,80 Euro. 2. Bayer (WKN: BAY001)

Die Papiere des Bayer-Konzerns gehören heute zu den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Der Konzern vermeldete heute seine Quartalszahlen: Der Umsatz fiel währungsbereinigt um 5,1% auf 8,5 Milliarden Euro. Der Vorstandsvorsitzende Baumann bestätigte den Konzernausblick für 2020. Die Aktie fiel zu Handelsbeginn bis auf 40,50 Euro, konnte sich im Anschluss aber erholen und notiert bei 41,40 Euro nur noch leicht im Minus. 3. Hello Fresh (WKN: A16140)

Auch der Kochboxenhersteller HelloFresh verkündete heute seine Zahlen fürs dritte Quartal. Demnach stieg die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vorjahresquartal um 91,5% auf fünf Millionen, die der ausgelieferten Mahlzeiten um 114% auf 19,49 Millionen. Bis zum Mittag fällt die in Stuttgart rege gehandelte Aktie um 2,7%. Seit Jahresbeginn hat die Aktie dennoch über 130% zugelegt.

Börse Stuttgart TV

Auf den letzten Metern kann Donald Trump laut Umfragen nochmal zulegen. Aber reicht es tatsächlich um Joe Biden noch einzuholen? Neben der US-Präsidentschaftswahl könnten zahlreiche Quartalsberichte für Bewegung sorgen. Welche Anleger im Blick haben sollten und warum die Stimmung in China schon wieder so gut ist - Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas im wöchentlichen Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=U40UT2JFSas

Euwax Sentiment Index

Seitdem der DAX die Marke von 12.000 Punkte überschreiten konnte, trauen die Stuttgarter Derivateanleger dem Braten anscheinend nicht mehr so Recht. Der Euwax Sentiment notiert seit diesem Moment überwiegend im negativen Bereich.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Varta (WKN UD92N6)

Auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta verkaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call. Varta wird am 12. November seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Aktie bewegt sich heute bei 113,80 Euro kaum von der Stelle. 2.Knock-out Call auf SNP (WKN MC4D1B)

Auf den IT-Dienstleister SNP Schneider-Neureither & Partner kaufen die Anleger an der Euwax heute hingegen einen Knock-out-Call. Gestern verstarb der Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzende Andreas Schneider-Neureither völlig unerwartet. Die Aktie verlor gestern aufgrund des Todesfalls mehr als 10%. 3. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Seit Tagen ist bei den Stuttgarter Derivateanlegern ein Call-Optionsschein auf Amazon beliebt. Auch heute dominieren in dem Call auf den Online-Riesen die Käufer. Bei 2.576 Euro zeigt sich die Amazon-Aktie heute beinahe unverändert.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)