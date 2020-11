Frankfurt/Main (ots) - Heute startet die Bewerbungsphase für den

Crowdfunding-Contest von MITWIRKEN - Das Hertie-Förderprogramm für gelebte

Demokratie. Gesucht werden Projekte, die selbst anpacken und gelebte Demokratie

stärken, indem sie Dialog anregen oder Partizipation gestalten, Vielfalt stärken

oder Teilhabe ermöglichen, Transparenz schaffen oder Demokratie vermitteln.



Alle können mitwirken





Ob Social Startup, private Initiative, Arbeitsgruppe eines Wohlfahrtsverbandesoder gemeinnütziger Verein: Alle können mitmachen. Ihre Bewerbung könnenDemokratie-Projekte bis zum 8. Dezember 2020 digital aufhttp://www.jetzt-mitwirken.de einreichen."Die Möglichkeiten, sich für Demokratie im Alltag einzusetzen und andere dazu zumotivieren, sind vielfältig: Das können Bürgerbeteiligungen oder moderierteGespräche zwischen Menschen mit gegensätzlichen Ansichten sein. Ebenso sindProjekte beispielhaft, die junge Menschen für demokratische Prozesse begeistern,Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen oderDiversität in der Medienbranche erhöhen und Vieles mehr. Dieses Engagement willdie Hertie-Stiftung mit MITWIRKEN fördern", konkretisiert Kirsten Keppeler,Projektleiterin MITWIRKEN, die Handlungsfelder des Programms.Es geht nicht allein ums GeldDie Hertie-Stiftung bietet den ausgewählten Demokratie-Projekten ein intensivesProgramm aus Workshops und Webinaren zur Vorbereitung auf das Crowdfunding an.Die Teilnehmenden lernen, wie sie eine Crowdfunding-Kampagne aufbauen und wieman Unterstützerinnen und Unterstützer - die Crowd - für sich gewinnt. Außerdemstehen ihnen professionelle Coaches beratend zur Seite, damit sie am 21. April2021 in den vierwöchigen Contest starten können. Das Crowdfunding ermöglicht esden Initiatorinnen und Initiatoren der Projekte, nicht nur ihre Arbeit zufinanzieren, sondern auch ihre Idee zu schärfen, ihre Community zu erweitern undKommunikationsstrategien zu optimieren.Die Crowd bestimmt mitNach Ablauf des Contests erhalten die 20 Projekte mit den meistenUnterstützerinnen und Unterstützern zusätzlich zu ihrem Funding Preisgelder inHöhe von insgesamt 200.000 Euro von der Hertie-Stiftung. Damit entscheidet dieCrowd ganz demokratisch über die Vergabe der Preisgelder.Webseite: http://www.jetzt-mitwirken.deFacebook: http://www.facebook.com/jetztmitwirkenÜber MITWIRKEN - Das Förderprogramm für gelebte DemokratieMITWIRKEN ist das neue Förderprogramm für gelebte Demokratie, das 2020 von derGemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Mit einer Kombination ausFördergeldern, Crowdfunding und bedarfsorientierter Projektbegleitung werdenwirksame Projekte und Projektideen, die sich für Demokratie undgesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, identifiziert, gefördert, finanziertund bis zur Verstetigung begleitet. Dabei greift die Hertie-Stiftung auf dieErfahrungen aus dem Deutschen Integrationspreis zurück und ergänzt ihrFörderangebot mit MITWIRKEN um weitere Programmteile zur Projektförderung, uminhaltlich wie methodisch erweitert Projekte noch nachhaltiger fördern zukönnen.Über die Gemeinnützige Hertie-StiftungDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zwei Leitthemen: Gehirnerforschen und Demokratie stärken. Die Projekte der Stiftung setzen modellhafteImpulse innerhalb dieser Themen. Im Fokus stehen dabei immer der Mensch und diekonkrete Verbesserung seiner Lebensbedingungen.http://www.ghst.dePressekontakt:Kornelia HrgovicGemeinnützige Hertie-StiftungT. 069 660756- 171mailto:HrgovicK@ghst.dehttp://www..mitwirken-jetzt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9400/4752427OTS: Gemeinnützige Hertie-Stiftung