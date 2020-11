SAP – Kommt nun der Rebound?

Bei der Vorlage der Zahlen für das zurückliegende Quartal blieb so manchem Anleger die Luft weg. Eine Revision der Prognosen – die zweite Kürzung in diesem Jahr – hatte kaum ein Anleger auf der Rechnung. Hintergrund der Zielanpassung sind größere Investitionen ins Cloudgeschäft. Ziel ist es, die Kunden verstärkt für das Cloudgeschäft zu gewinnen. Dies bedeutet allerdings auch, dass das gesteckte Margenziel von 34 Prozent bis 2023 möglicherweise nicht gehalten werden kann. „Ich opfere den Erfolg unserer Kunden nicht der kurzfristigen Optimierung unserer Marge“, sagte der Vorstandschef Christian Klein gegenüber ntv nach der Präsentation der Quartalszahlen. Cloudverträge sind erst mit längerer Laufzeit so lukrativ wie Softwarelizenzen gegen hohe Einmalbeträge. Anleger quittierten die Nachricht mit einem Kursabschlag von über 20 Prozent. In den zurückliegenden Tagen hat sich das Papier zwischen EUR 90 und EUR 94 stabilisiert.

