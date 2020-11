Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Starker Quartalsbericht treibt Kurserholung von Klöckner voran Nach herben Kursverlusten in der vergangenen Woche hat ein überraschend starker Quartalsbericht von Klöckner & Co am Dienstag eine Erholung angetrieben. Analysten zeigten sich beeindruckt von der Geschäftsentwicklung, zumal der Stahlhändler erst …