Köln (ots) - Eine Top-Managementbefragung von Simon-Kucher & Partners lässt

erwarten, dass sich der digitale Wandel 2021 weiter beschleunigt. Die

Erwartungen sind hoch. Ein Maßstab, dem in der Vergangenheit die wenigsten

digitalen Veränderungen gerecht werden konnten. Zwischen "Moonshot" und harter

Ergebnisrealität gestalten Regional- und Kantonalbanken nun das Vertriebsmodell

der Zukunft.



In der Corona-Krise hat sich die Vertriebs-DNA der Regional- und Kantonalbanken

erneut bewährt. Kundennähe, pragmatische Lösungen, regionale Verantwortung und

ein nachhaltiger Blick auf die Ergebniswirkung waren und sind die richtigen

Leitlinien für Entscheidungen in einem fordernden Marktumfeld. Gleichzeitig hat

die Corona-Krise einmal mehr gezeigt, dass sich Regional- und Kantonalbanken in

einem tiefgreifenden Wandel im Geschäfts- und Vertriebsmodell befinden: Vom

Zins- zum Provisionsgeschäft, vom Filial- zum Omnikanalvertrieb, vom Bank- zum

Plattformwettbewerb.







Marketingberatung Simon-Kucher & Partners, an der im September 84 Vorstände und

Vertriebsentscheider von Regional- und Kantonalbanken aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz teilgenommen haben, zeigt: Die Branche geht in die

Offensive und investiert in das Vertriebsmodell der Zukunft. "Die Liste an

Prioritäten ist lang und die Ergebniswirkung vergangener Investitionen in den

digitalen Vertrieb war oft genug fragwürdig. Eine ambitionierte Mischung, an

deren Ende jedoch ein wirtschaftlicher Erfolg stehen muss. Denn der Ertragsdruck

bleibt aufgrund wegbrechender Zinserträge anhaltend hoch", sagt Matthias

Nisster, Partner und Bankenexperte bei Simon-Kucher.



Corona macht Ertragsdruck erlebbar



Die Corona-Krise und der damit verbundene Teilstillstand im Vertrieb im

März/April 2020 hat einen Veränderungsprozess in den Fokus gerückt, der

Regional- und Kantonalbanken bereits seit Jahren umtreibt: Wie sieht ein

modernes Vertriebsmodell aus, das digitale Chancen nutzt, die menschliche Nähe

erhält und gleichzeitig die wirtschaftliche Tragfähigkeit besitzt, um fehlende

Zinserträge zu kompensieren? Wie wichtig die wirtschaftliche Nebenbedingung ist,

unterstreicht die Simon-Kucher-Befragung: 67 Prozent der Entscheider rechnen für

2021 mit einem weiteren strukturellen Rückgang im Zinsergebnis. Ein Rückgang,

der nur zum Teil durch den Ausbau des Provisionsergebnisses kompensiert wird. 53

Prozent der Befragten erwarten ein stabiles Provisionsergebnis in 2021, 18

Prozent ein leicht rückläufiges Ergebnis und 29 Prozent erwarten, das Seite 2 ► Seite 1 von 2



