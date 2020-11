Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Epigenomics will Wandelanleihen ausgeben - Balaton als Backstop-Investor Nach dem Desaster mit dem Darmkrebs-Bluttest Epi proColon in den USA ist Epigenomics auf frisches Kapital angewiesen. Nun hat das Unternehmen die Vorbereitung von Finanzierungsschritten angekündigt. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am …