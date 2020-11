^ DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen init innovation in traffic systems SE: Vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2020

Starke Zunahme bei Umsatz und operativem Ergebnis



* Erlöse in Q3 um 38 Prozent über Vorjahr, Quartals-EBIT auf 6,2 Mio. Euro gestiegen (Q3 2019: 2,3 Mio. Euro)



* Vorstand bekräftigt Wachstumsziele für Gesamtjahr



Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) verzeichnet im dritten Quartal 2020 eine starke Zunahme beim Umsatz und dem operativen Ergebnis. Nach den jetzt vorliegenden (vorläufigen) Zahlen erwirtschaftete der Digitalisierungs-Spezialist für den ÖPNV in diesem Zeitraum mit 49,6 Mio. Euro über 38 Prozent mehr Erlöse als in der Vorjahresperiode (35,8 Mio. Euro). Das EBIT hat sich gleichzeitig auf 6,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt (Q3 2019: 2,3 Mio. Euro). «Darin spiegelt sich sowohl ein Nachfrageschub nach unseren neuen Produkten zur Bewältigung der Corona-Folgen im ÖPNV wie auch das Ergebnis unserer vorangegangenen Investitionen in neue Technologien wider», so der Vorstand in seiner Zwischenbilanz.



Diese Tendenz zeigt sich auch in den Neunmonatszahlen des international führenden Anbieters von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Per Ende September erreichten die Umsätze mit 130,9 Mio. Euro einen neuen Rekordwert (Vorjahr: 112,8 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs auf 12,4 Mio. Euro (Vorjahr: 10,4 Mio. Euro).



Digitale Innovationen unterstützen Verkehrsbetriebe in der Corona-Krise

Eine Belebung im Vergleich zum Vorjahr gab es im dritten Quartal auch beim Auftragseingang. Er stellte sich auf 31,7 Mio. Euro (Q3 2019: 19,3 Mio. Euro). Auf Neunmonats-Sicht lag er mit 119,2 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (133,4 Mio. Euro).



Die vorgesehene Vertragsunterzeichnung für das Projekt Houston (Ad-hoc Mitteilung vom 27. Februar 2020) hat sich Corona bedingt verschoben. Mit der Vertragsunterzeichnung noch in diesem Geschäftsjahr ist weiterhin zu rechnen. Das Projekt umfasst ein ID-basiertes Fahrgeldmanagementsystem mit einem Auftragswert von deutlich über 30 Mio. USD. Mit dem geplanten Auftrag aus Houston würde der Auftragseingang zum Stichtag über dem des Vorjahres liegen.