Deutsche Umwelthilfe kritisiert Kampagnen von Lidl, Danone und Pepsi zu Einweg-Plastikflaschen aus Rezyklat als Greenwashing

Berlin (ots) -- Einweg-Plastikflaschen aus 100 Prozent Rezyklat sind Showprodukte, weil sienur einen geringen Marktanteil haben und einen geschlossenen Materialkreislaufvortäuschen- Mehrweg und Recycling ist umweltfreundlicher als Einweg und Recycling- Bei jedem Recyclingvorgang geht Material verloren- Studie der Kunststoffindustrie belegt, dass 70 Prozent derEinweg-Plastikflaschen in Deutschland aus Neumaterial hergestellt werdenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert groß angelegte Kampagnen von Lidl, Danone und Pepsi zu Einweg-Plastikflaschen aus 100 Prozent Rezyklat alsGreenwashing. Selbst wenn Einweg-Plastikflaschen vollständig aus Rezyklatbestehen, sind sie nicht als ökologisch gleichwertig mit regionalenMehrwegflaschen einzuschätzen. Da auch Mehrwegflaschen nach ihrem langenProduktleben recycelt werden, ist Mehrweg und Recycling umweltfreundlicher alsEinweg und Recycling. Zudem werden Einweg-Plastikflaschen nicht in einemgeschlossenen Materialkreislauf geführt und schaden der Umwelt. Bei jedemRecyclingvorgang von Kunststoff geht Material verloren. Der größte Teil derEinweg-Plastikflaschen geht in andere Anwendungsbereiche, wo unklar ist, was mitdem Material nach der Nutzungsphase passiert. Gemäß einer aktuellen Studie derKunststoffindustrie werden 70 Prozent der Einweg-Plastikflaschen in Deutschlandaus fossil basiertem Neumaterial hergestellt.

" Pro Jahr werden in Deutschland 16,4 Milliarden Einweg-Plastikflaschenhergestellt. 70 Prozent dieser Flaschen werden aus fossil basiertem Neumaterialhergestellt und heizen den Klimawandel an. Dass einwegorientierte Konzerne wieLidl, Danone und Pepsi nun versuchen, mit Imagekampagnen diese Plastikflut alsUmweltschutz zu verkaufen, ist besonders dreist. Die Kampagnen sind verzweifelteVersuche von Einwegabfüllern, der kritischen Auseinandersetzung vielerVerbraucherinnen und Verbraucher mit den Umweltauswirkungen von Plastikmüllirgendetwas entgegenzusetzen. Die suggerierten geschlossenen Materialkreisläufeund vereinzelte Showprodukte täuschen nicht darüber hinweg, dassEinweg-Plastikflaschen klimaschädliche Verpackungen sind. Die Lösung derPlastikmüllkrise kann nicht noch mehr Einweg-Plastik sein! Wer eineklimafreundliche Kaufentscheidung treffen möchte, sollte Mehrwegflaschen nutzen", so Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH.Nur in wenigen Flaggschiffprodukten setzen einwegorientierte Getränkehersteller100 Prozent Rezyklate ein. In den restlichen Plastikflaschen werden nur geringeoder gar keine Rezyklate eingesetzt. Der Durchschnittswert liegt lediglich bei30 Prozent und ist im Vergleich zu Glas-Mehrwegflaschen gering. Für dieProduktion von Weißglasflaschen werden durchschnittlich 63 Prozent und fürGrünglas 80 Prozent Altglasscherben eingesetzt" Auch das Recycling von Einweg-Plastikflaschen benötigt viel Energie und hatUmweltauswirkungen. Je nach Recyclingverfahren muss der Kunststoff mehrmalsgewaschen, mit Chemikalien behandelt oder umgeschmolzen werden. Deshalb ist esbesser, eine hergestellte Verpackung so häufig wie möglich wiederzuverwendenanstatt sie für jede Anwendung neu zu produzieren. Das ist nur bei Mehrweg derFall ", erklärt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Bei den Recyclingprozessen von Einweg-Plastikflaschen gehen erhebliche MengenMaterial verloren. Beim eigentlichen Recyclingvorgang können die Verluste leichtbis zu 5 Prozent betragen. Bei den Prozessschritten der Brikettauflösung,Zerkleinerung, bei Separationsvorgängen, der Vorreinigung, dem Laugen- undSäurebad, der Heißwäsche, Trocknung, Extrusion, und Nachkondensation gehenKunststoffteile verloren, die sich in der Gesamtbetrachtung auf größere Mengenaufsummieren. Der Einsatz von Recyclingmaterial für PET-Einwegflaschen ändertzudem nichts an den unökologischen Distributionsstrukturen im Einwegbereich.Diese sind zentralisiert mit einem bundesweiten Vertrieb und erfolgen somit übertendenziell lange Transportdistanzen. Im Mehrwegbereich gibt es 1.800 Abfüller,die ihre Produkte ganz überwiegend regional distribuieren.Links:Pressemitteilung des Forum PET zum Einsatz von Rezyklaten inEinweg-Plastikflaschen in Deutschland:https://www.forum-pet.de/media/presse/detail.php?nID=89Problem von Einweg-Plastikflaschen:https://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen/Vorteile von Mehrwegflaschen:https://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/vorteile-von-mehrweg/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Matthias Walter, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/4752498OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.