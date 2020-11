Sind Aktien zu teuer?

Die Wirtschaftsdaten für das 3. Quartal 2020 bestätigten die starke weltweite Erholung und übertrafen gar die Erwartungen der Anleger, insbesondere was die Entwicklung in den USA und den Schwellenländern betrifft. Im 4. Quartal wird sich das Wachstumstempo im Vergleich zum 3. Quartal unweigerlich verlangsamen. In unserem Börsendienst stellen wir uns die Frage der Überschrift natürlich andauernd. Unsere derzeitige Antwort lautet “Nein”. Wir haben den jüngsten Rückgang genutzt, um weitere Positionen aufzubauen. Wir stellen die Eintschätzung von Eurizon für die Südseiten der Börse München vor.