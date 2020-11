Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Eyemaxx meldet Berlin-Deal mit Buwog Das Immobilien-Unternehmen Eyemaxx Real Estate verkauft das „Poesie Quartier“ in Berlin an die BUWOG Bauträger GmbH. Damit habe man ein weiteres Großprojekt vor Fertigstellung erfolgreich veräußert, meldet die Aktiengesellschaft aus Aschaffenburg am …