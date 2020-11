Firmengesundheit ist Chefsache - Schwarz Produktion wird Mitglied der bundesweiten Corporate Health Initiative

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Weißenfels/Aachen/Bonn (ots) - Die Schwarz Produktion hat den Entschlussgefasst, Mitglied der Corporate Health Initiative zu werden. DieUnternehmensgruppe steht seit vielen Jahren für Zuverlässigkeit in denunternehmerischen Entscheidungen, für modernste und digitale Produktionsprozesseund kontinuierliches Wachstum. Dabei liegt der Fokus als verantwortlicherArbeitgeber stark auf der Firmengesundheit und der Vereinbarkeit von Beruf undFamilie. Besonders ist dabei, dass das Corporate Health Management zur Chefsachevon Vorstand und Geschäftsführung gemacht wird.Jörg Aldenkott, Vorstand der Schwarz Produktion GmbH & Co. KG, erklärt: "Mehrdenn je gilt es, als verantwortungsbewusster Arbeitgeber den Fokus auf dieUnternehmensgesundheit zu legen. Als einer der leistungsstärkstenLebensmittelproduzenten in Deutschland sind wir darauf angewiesen, dass unsereMitarbeiter sowohl körperlich als auch mental in einer guten Verfassung sind.Eine Grundlage hierfür liegt darin, das Betriebliche Gesundheitsmanagement alsTeil der Unternehmensphilosophie zu betrachten. Es ist nicht bloß als eine "niceto have"- Maßnahme zu sehen, um das Unternehmensimage nach außen zu verbessern,die der Belegschaft aber nichts bringt. Für uns ist es daher eineHerzensangelegenheit, an der Corporate Health Initiative mitzuwirken und unserenMitarbeitern ein breitgefächertes Angebot zu ermöglichen, um die eigeneGesundheit zu stärken."Petra Hagel, Leitung Betriebliches Gesundheitsmanagement bei der SchwarzProduktion GmbH & Co. KG, ergänzt: "Ganzheitliches BGM braucht für eineumfassende und flächendeckende Umsetzung sehr viel Ausdauer, dabei bilden hoheQualitätsmaßstäbe und die intensive Kommunikation über die verschiedenenBereiche im Unternehmen die Basis für den Erfolg. Insofern ist die Arbeit anneuen Strukturen und Programmen mit einem interdisziplinären Ansatz so wichtig.Ich freue mich sehr, dass wir im Rahmen der Initiative mit neuen Tools undQualitätsansätzen arbeiten können und uns im Branchenbenchmark an vordersterPosition hervorragend aufstellen können."Die Corporate Health Initiative als Partner beim Aufbau attraktiverArbeitgebermarkenDas Mitgliedernetzwerk der Corporate Health Initiative richtet sich anArbeitgeber und Organisationen, die erkannt haben, dass die Gesundheit derArbeitnehmer und eine attraktive zukunftsorientierte Arbeitgebermarke klar imZusammenhang stehen. Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheit und dieWertschätzung für die Leistungen der Belegschaft sind genauso wichtig wievorausschauende Strategien, um sich als Arbeitgeber am Markt im Kampf um dieTalente bestmöglich aufzustellen. Der Wunsch nach Kooperation, guter Führung und