FCR Immobilien trennt sich von Buschkamp-Center

Die m:access-notierte FCR Immobilien verkauft aus ihrem Portfolio das Buschkamp-Center im nordrhein-westfälischen Oer-Erkenschwick. Das Objekt verfügt über eine Verkaufsfläche von 6.200 Quadratmetern. Zum Verkaufspreis nennen die Münchener keine konkreten Zahlen, der Preis liege allerdings „über dem gutachterlich ermittelten Verkehrswert”, so FCR Immobilien am Dienstag in einer Mitteilung.Aus dem Verkauf fließen der ...