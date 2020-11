Foto: finanzbusiness Börsengang von Alibaba-Ableger Ant Financial wird verschoben Nachrichtenquelle: Finanz Business 59 | 0 | 0 03.11.2020, 16:04 | Es wäre der größte IPO des Jahres geworden. Nun wurde der Börsengang des chinesischen Finanzdienstleisters Ant Financial in Hongkong und Schanghai auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Gründe sind unklar.

