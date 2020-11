Dr. Georg Thurnes als Vorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Berlin, bestätigt

Berlin (ots) - Dr. Georg Thurnes wurde am 3. November in Berlin im Rahmen der82. Jahrestagung der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgunge.V., Berlin, als Vorsitzender des Vorstandes wiedergewählt. Georg Thurnes,unabhängiger Berater für betriebliche Altersversorgung und Aktuar, ist seit 2019Vorsitzender der aba, dem Vorstand gehört der promovierteWirtschaftsmathematiker seit 2008 an, seit 2011 als stellvertretenderVorsitzender. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden seine beidenStellvertreter Dirk Jargstorff (u.a. Senior Vice President BetrieblicheVersorgungsleistungen Vorstandsvorsitzender Bosch Pensionsfonds AG) und RichardNicka (Vice President Pensions Fund, Vorstandsvorsitzender BASF PensionskasseVVaG und der BASF Sterbekasse VVaG, Vorstand BASF Pensionstreuhand e.V. ). DirkJargstorff gehört dem aba-Vorstand seit 2017 an, er bekleidet seit 2019 das Amtdes stellvertretenden Vorsitzenden, Richard Nicka wurde 2008 in den aba-Vorstandgewählt und ist seit 2011 stellvertretender Vorsitzender.Im vergangenen Jahr sind aus dem Vorstand ausgeschieden: Evelyn Stoll(Volkswagen AG, Wolfsburg), Dr. Andreas Wimmer (Allianz-Versicherungs-AG,Stuttgart) und Heribert Karch (MetallRente, Berlin). Im Wege der Zuwahl durchden Vorstand folgten ihnen nach: Dr. Dietmar Droste (EON SE, Essen), LauraGersch (Allianzversicherungs-AG, Stuttgart) und Gregor Asshoff (ZVK desBaugewerbes AG SOKA-BAU, Wiesbaden).