Maritime Resources liefert wieder starke Bohrergebnisse ab!

Maritime Resources hat erneut hochgradige Bohrergebnisse von seinem Hammerdown-Goldprojekt in Kanada veröffentlicht. Unter anderem traf man auf bis zu 26,2 g/t Gold, Teilabschnitte waren noch hochgradiger.

Maritime Resources fährt auch in diesem Jahr ein umfangreiches Bohrprogramm auf seinem Hammerdown-Projekt in der kanadischen Provinz Neufundland; aktuell sind dort zwei Bohrgeräte im Einsatz. Das Unternehmen möchte im besten Fall bereits 2021 mit dem Minenbau dort beginnen und durch die aktuellen Arbeiten die bestehende Ressource vergrößern. Die neuesten Resultate kamen auf 26,2 g/t Gold über 4 Meter, inklusive eines Teilabschnitts mit 96,4 g/t Gold über 1,1 Meter auf dem „Orion“ getauften Vorkommen auf der Liegenschaft.

Auch die weiteren Bohrergebnisse überzeugen:

Hammerdown-Vorkommen: 9,46 g/t Gold und 2,01 g/t Silber über 2,3 Meter, inklusive 59,43 g/t Gold und 45,90 g/t Silber über 0,4 Meter (Bohrloch MP-20-140)

9,46 g/t Gold und 2,01 g/t Silber über 2,3 Meter, inklusive 59,43 g/t Gold und 45,90 g/t Silber über 0,4 Meter (Bohrloch MP-20-140) Orion-Vorkommen: 26,2 g/t Gold und 1,7 g/t Silber über 4 Meter, inklusive 96,43 g/t GOld und 5,97 g/t Silber über 1,1 Meter (Bohrloch BB-20-116)

26,2 g/t Gold und 1,7 g/t Silber über 4 Meter, inklusive 96,43 g/t GOld und 5,97 g/t Silber über 1,1 Meter (Bohrloch BB-20-116) Lochinvar VMS-Zone: 0,85 g/t Gold, 150,9 g/t Silber, 0,73% Kupfer, 3,33% Blei und 7,62% Zink über 11,6 Meter, inklusive 11,6 Metern mit 0,74 g/t Gold, 210,7 g/t Silber, 2,03% Kupfer, 10,64% Blei und 23,83% Zink über 2,5 Meter (Bohrloch GA-20-25)

Alle Details zu den Bohrergebnissen finden Sie an dieser Stelle.

Auf dem Weg zum Minenbau

Maritime Resources arbeitet daran, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Auf Hammerdown baute die inzwischen übernommene Richmont Mines zwischen 2000 und 2004 insgesamt 143.000 Unzen Gold mit durchschnittlichen Graden von 15,7 Gramm Gold je Tonne abgebautes Gestein ab. Maritime will laut der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) 521.900 Unzen Gold über neun Jahre fördern. Diesen Chancen steht derzeit ein Börsenwert von lediglich 51 Mio. kanadischen Dollar gegenüber. Im Gegensatz zu neuen Goldprojekten existiert hier bereits ein Teil der Infrastruktur, so dass man zügig in Produktion gehen kann. Einen Überblick zu den Plänen des Unternehmens finden Sie unten im Video-Interview mit CEO Garett MacDonald.