Tech-Analysten von Aspire CCS stufen SMASHDOCs kollaborative Textverarbeitung als weltweit einzigartig ein

- Zahlreiche einzigartige Funktionen

München, 2. November 2020 - SMASHDOCs, die weltweit führende Entwicklungs- und Vermarktungsplattform für kollaborative Textverarbeitungslösungen, verfügt über eine einzigartige Marktstellung und Technologie weltweit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Aspire CCS. Laut Untersuchung gibt es keine andere Textverarbeitungssoftware, die Versionskontrolle, Änderungsverfolgung und Zugriffsberechtigungen auf einem höheren Niveau der Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit umgesetzt hat als SMASHDOCs. "SMASHDOCs eignet sich am Besten für Unternehmen, die aufgrund einer hohen Anzahl von Bearbeitungen und Beteiligten sowie strenger Nachverfolgungs- und Genehmigungsanforderungen einen großen Abstimmungsbedarf bei der effizienten Erstellung und Verhandlung von Text-Dokumenten haben", sagt Kaspar Roos, Chef-Analyst und CEO von Aspire CCS. Dazu zählt beispielsweise die Erstellung von Dokumenten in anspruchsvollen Branchen wie dem juristischen und öffentlichen Sektor, dem Kapitalmarkt, der Pharmaindustrie, der Bank- und Versicherungswirtschaft, der Industrie sowie dem Verlagswesen.

Technologie und Marktstellung von SMASHDOCs ist einzigartig

"Traditionelle Textverarbeitungsprogramme unterstützen zwar ein gewisses Maß an Zusammenarbeit, aber ihr Funktionsumfang deckt in der Regel nur die grundlegendsten Anwendungsfälle ab", sagt Kaspar Roos, Chef-Analyst und CEO von Aspire. Im Vergleich zu SMASHDOCs ist ihre Unterstützung für kritische Fähigkeiten in der kollaborativen Textverarbeitung wie Änderungsverfolgung und -verwaltung, Versionskontrolle, kollaboratives Editieren in Echtzeit, benutzerbasierte Kontrolle, Archivierung, Auditierung, Formatkontrolle und regelbasierte Publikationsautomatisierung entweder extrem eingeschränkt oder erst gar nicht vorhanden. "Es ist unwahrscheinlich, dass Anbieter traditioneller Textverarbeitungsprogramme diese Merkmale in Zukunft anbieten können. Dies erfordert nämlich eine grundlegende Neugestaltung ihrer Technologie erfordern", ergänzt Roos.