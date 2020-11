Euler Hermes Rating bewertet das Emittentenrating der Hörmann Industries GmbH mit BB / Der Ausblick für das Rating ist stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Euler Hermes Rating bestätigt die Bonitätseinstufung der HörmannIndustries GmbH mit BB. Maßgebend für die Einschätzung der Analysten sind dienachhaltigen Wachstumspotenziale in den ertragsstarken Segmenten Communicationsund Engineering sowie die gesicherte mittelfristige Finanzierungsbasis verbundenmit einer guten finanziellen Flexibilität der Gruppe. Das Geschäftsrisiko desTeilkonzerns wird von Euler Hermes Rating aufgrund der Abhängigkeiten vonvolatilen Märkten sowie einzelnen Segmenten und Kunden als leicht erhöht biserhöht eingestuft. Das Finanzrisiko wird von der Agentur als moderat bewertet.COVID-19-Pandemie-bedingt erwarten die Analysten kurz- bis mittelfristig eintemporär abgeschwächtes Finanzkennzahlen- und Cashflow-Niveau. Aufgrund derumfangreich eingeleiteten Maßnahmen zur Sicherung der Ertragskraft sowie denzunehmenden Umsetzungserfolgen aus der Reorganisation des Automotivesektorserwarten die Analysten - mit zunehmenden Erholungstendenzen - mittelfristigwieder die für das Unternehmen typische schwach befriedigende Ertragskraft. Dazusollen aus Sicht der Agentur auch der im Zuge der strategischenWeiterentwicklung geplante Ausbau und die weitere Verschiebung in die margen-und wachstumsstärkeren Non-Automotive-Segmente beitragen. Die Ratingagenturerwartet eine stabile Entwicklung des Ratings.Die Hörmann Industries GmbH bündelt als Obergesellschaft eines Teilkonzerns derHörmann Holding GmbH & Co. KG (Hörmann Gruppe) verschiedene Gesellschaften inden Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Services. MitUmsatzerlösen von EUR 622,2 Mio., einem EBIT von EUR 23,7 Mio. und 2.821Mitarbeitern im Jahr 2019 repräsentiert der Teilkonzern Hörmann Industries GmbHden Großteil der Hörmann Gruppe.Die Zusammenfassung des Ratingberichtes sowie die relevante Rating Methode sindauf eulerhermes-rating.com (https://www.ehrg.de/) veröffentlicht.https://www.ehrg.de/veroeffentlichungen/hoermann-industries-gmbh/Euler Hermes Rating (Euler Hermes Rating) wurde 2001 als unabhängige europäischeRatingagentur der Euler Hermes und Allianz Gruppe gegründet. Sie ist gemäßVerordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und Europäischen Ratesals Credit Rating Agency (CRA) registriert und wird als External CreditAssessment Institution (ECAI) bei der European Banking Authority (EBA) geführt.Euler Hermes Rating ist eine Tochtergesellschaft der Euler Hermes SA, derweltweiten Marktführerin für Kreditversicherungen und ein Unternehmen derAllianz SE.© 2020 Euler Hermes Rating GmbH ("EHRG") and/or its licensors and affiliates.