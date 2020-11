DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

NanoRepro AG: Antigentest-Umsatz steigt rasant



03.11.2020

Die Nachfrage nach Corona-Antigentests entwickelt sich zunehmend rasant. Alleine in den letzten beiden Tagen erhielt die NanoRepro AG (Symbol: NN6, ISIN: DE0006577109) für die von ihr vertriebenen Antigentests Bestellungen über € 2,5 Mio. und ist derzeit bei einem Bestelleingang in Höhe von mehr als € 8,5 Mio..



Bisher wird die NanoRepro AG mit Antigentests von drei Produzenten beliefert. Um die hohe Nachfrage noch besser bedienen zu können und flexibel zu sein, soll zeitnah ein vierter Anbieter in das Sortiment aufgenommen werden.



Lisa Jüngst, CEO von NanoRepro: „Neben zahlreicher kleinerer Einzelbestellungen verzeichnen wir großvolumige Aufträge. Die Stornoquote liegt bei unter 0,5 % und größere Kunden zahlen Aufträge größtenteils per Vorkasse. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach dem Corona-Antigentest blicken wir mehr als zuversichtlich nach vorne."



Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper und einen Corona-Antigen-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, zur Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie unterschiedliche Allergie-Tests. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.



