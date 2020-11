NORDLB belässt MTU Aero Engines AG auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal von 128 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Triebwerkshersteller verzeichne wegen der Corona-Krise weiterhin starke Einbußen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei aber gut genug aufgestellt, um Gewinne zu erzielen und die Sparprogramme so maßvoll zu gestalten, dass ein Durchstarten nach der Krise ohne allzu großen Kompetenzverlust sichergestellt sei./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 14:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 14:44 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. MTU Aero Engines Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de