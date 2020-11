Mehr als 2 Prozent legte der DAX auch heute zu und sorgte damit für eine Fortsetzung der Rallye, welche den November einleitet. Kurz vor der Wahl des US-Präsidenten atmeten die Märkte noch einmal auf.

Fortgesetzte Erholung

Gleich zum Handelsstart war ein Pullback auf den Hochbereich des Montags erfolgt. Mit 11.851 Punkten war dieses Level dann aber für eine Korrektur ausreichend und die Rallye setzte sich in Richtung 12.000 fort. Noch vor dem Mittag wurde dieses Level erreicht und damit ein elementarer Teil der Abwärtsbewegung der Vorwoche wieder aufgeholt. Die 200-Tage-Linie war somit nicht mehr weit und im weiteren Handelsverlauf auch die Kurslücke zu vergangenem Mittwoch geschlossen.

An der Wall Street zogen die Kurse ebenfalls an. Dies führte im Vorfeld der US-Wahl auch zu einem weiteren Kaufinteresse am Deutschen Aktienmarkt. Er schloss letztlich am Tageshoch und antizipierte damit eine positive Erwartungshaltung für den Handelstag nach der US-Präsidentschaftswahl.

In Summe legte der DAX nach den gestrigen 231 Punkten heute noch einmal 300 zu und wies folgende Eckdaten auf:

Eröffnung 11.858,81PKT Tageshoch 12.088,98PKT Tagestief 11.851,03PKT Vortageskurs 11.788,28PKT

Der Intraday-Chartverlauf zeigt den Trendtag noch einmal in voller Präsenz:

Kann sich diese Stärke am Abend in New York halten? Kurz vor dem Schluss der Wahllokale und ersten Hochrechnungen darf man gespannt sein.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Alle 30 DAX-Werte notierten heute im Gewinn. Dieses Bild hatten wir sehr lange nicht. Vor diesem Hintergrund muss dennoch Bayer als schlechtester Wert genannt werden. Nach dem Monsanto-Kauf hatte Bayer mit diesem Thema keinen Erfolg - eher im Gegenteil. Heute wurden die neuen Quartalszahlen vorgelegt und zeigten ein gigantisches Minus von 2,7 Milliarden Euro auf. Vor einem Jahr zeigte der Konzern noch einen Überschuss von etwas mehr als einer Milliarde Euro in der Bilanz an.

Neben diesem Gewinneinbruch nahm auch der Umsatz rapide ab. Er fiel im dritten Quartal um 13,5 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro. Bereits am Morgen kommentierten wir dies im Händler-Interview:

Auf der Gewinnerliste weit oben stand Infineon. Hier beflügelten die Zahlen vom weltgrößten Computerhersteller Lenovo, der das Nettoergebnis im abgelaufenen Quartal um 53 Prozent auf 310 Millionen Dollar steigern konnte. Der Chipsektor und insbesondere auch Infineon waren daher gefragte Werte.

Von einem positiven Aufschwung der US-Wirtschaft nach der Wahl mit ggf. einem schnellen weiteren Hilfspaket profitierten auch die Autobauer heute erneut. BMW und Volkswagen legten beide jeweils knapp vier Prozent zu.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

In der zweiten Reihe spielten die Quartalszahlen von HelloFresh und Klöckner eine Rolle. Auch dazu sprachen wir am Morgen im Händler-Interview.

Wie wirkte sich diese Rallye auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das Momentum im DAX spielt weiterhin auf der Oberseite und kann fast die 200-Tage-Linie erreichen. Damit wurde die 11.500 verteidigt und als dynamischer Boden genutzt, wie das Chartbild hier aufzeigt:

Spricht man hier bereits von einer Trendwende oder noch immer von einer Korrektur? Dies hängt vor allem von den Wahlergebnissen ab. Bereits in der Nacht dürften erste Stimmen ausgezählt und Hochrechnungen verfügbar sein. Ob dies bereits für eine valide Aussage zum neuen oder alten US-Präsidenten reicht, ist nicht absehbar.

Wir berichten über den aktuellen Stand wieder morgen vor XETRA-Eröffnung auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Ihre Stimme für den Zertifikate-Award

Erlaufen Sie uns noch einen Hinweis in eingener Sache. Wir möchten Ihre Meinung bezüglich unserer Produkte für den Zertifikate-Award erfragen und bitten um wenige Minuten Zeit an dieser Stelle: Kurze Frage zum Zertifikate-Award

Herzlichen Dank und einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH