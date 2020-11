WASHINGTON (dpa-AFX) - Es ist ein kalter, klarer Herbsttag in Washington, in der Hauptstadt des Landes, auf das in diese Tagen alle Welt blickt. "Die Sorge wächst an einem bitteren Ende des Wahlkampfs", titelt die "New York Times". Und genau das ist am Dienstag vor den Wahllokalen zu spüren. "Ich glaube, wir haben im Moment einfach zu viel Angst, etwas zu verhexen", sagt Harsimran, die im Stadtteil Columbia Heights ihre Stimme abgibt und nur ihren Vornamen nennen will. "Wir waren uns beim letzten Mal alle sehr sicher, wie es ablaufen würde. Und es hat uns alle überrascht."

Die Frau meint den Sieg von Donald Trump bei der Wahl 2016, der den Beginn einer nie dagewesenen Präsidentschaft einleitete. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden will dafür sorgen, dass es bei einer einzigen Amtszeit von Trump bleibt. Beide Lager haben die Wahl 2020 zur folgenreichsten in der amerikanischen Geschichte erklärt. Und viele Wähler stimmen dem am Ende eines beispiellosen Wahlkampfs zu.