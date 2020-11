Mittelstand fordert Dynamisierung der Verdienstgrenzen bei Minijobs

Berlin (ots) - Der Mittelstand.BVMW fordert gemeinsam mit dem Bundesverband

Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) die Anhebung und Dynamisierung der

Verdienstgrenzen bei Minijobs. Die Dynamisierung sollte sich an der

Lohnentwicklung orientieren.



Durch den steigenden Stundenlohn und die feste Lohnobergrenze von bisher 450

Euro stehen Arbeitnehmende in immer geringerem zeitlichem Umfang zur Verfügung,

um nicht über die Grenze zu kommen und damit steuerlich benachteiligt zu werden.

Dies hat zur Folge, dass sich die Anstellung von Mitarbeitern im Minijob für

Mittelständler kaum noch lohnt. Die Arbeitenden können nicht vom steigenden

Mindestlohn profitieren, da dessen Erhöhung nur einer Verkürzung ihrer

Arbeitszeit gleichkommt. Aufseiten der Arbeitgeber werden viele Branchen bei

jeder anstehenden Mindestlohnerhöhung mit hohen bürokratischen Aufwänden

belastet, wenn Arbeits- und Einsatzpläne aufgrund der starren Verdienstgrenzen

angepasst werden müssen.





Das ist eine unhaltbare Situation, da sich der Minijob als ein erfolgreichesModell zum Hinzuverdienst für Schüler, Studierende und Rentner und für denflexiblen Einsatz von Mitarbeitenden für Arbeitgeber bewährt hat, das von allenBeteiligten geschätzt wird.Die Mittelstandsallianz* fordert daher in ihrem https://www.bvmw.de/fileadmin/03-Themen/Mittelstandsallianz/Dateien/Positionspapier_Minijobgrenze.pdf eineAnhebung der Verdienstgrenzen auf 530 Euro sowie eine Dynamisierung derselben.Über dieses Thema werden Der Mittelstand.BVMW und der BVDA an diesem Donnerstagbei einem virtuellen Frühstück mit Abgeordneten des Deutschen Bundestagsdiskutieren.*Der Mittelstand.BVMW und der BVDA arbeiten in der Mittelstandsallianz zusammen.Diesem in der deutschen Verbandslandschaft einmaligen Bündnis gehören 34mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt rund 900.000 Mitgliedern an.